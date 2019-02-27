Qualcomm Bluetooth Audio System On Chip ile Yüksek Ses Kalitesi Sunacak

QUALCOMM’DAN BLUETOOTH AUDIO SYSTEM ON CHIP (SOC) SAYESİNDE ÜST DÜZEY SES KALİTESİ

Yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve keşiflerle 30 yıldır teknoloji dünyasına yön veren Qualcomm, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde imza attığı yenilikleri açıklamaya devam ediyor.

Qualcomm, Barcelona Mobil Dünya Kongresi’nde en yeni kablosuz kulaklıklarını, Qualcomm QCC5100 ve QCC302x serisi ve ultra düşük kuvvetli Bluetooth audio SoCleri ve işitilebilir cihazlarını vitrine çıkardı.

Şimdi 10’dan fazla üründe ulaşılabilir olan bu SoC’ler, daha fazla tüketicinin ve ses cihazları meraklılarının sağlam, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteli kablosuz audio deneyimlerinden faydalanması demek.

QCC5100 ve QCC302x serileri Bluetooth teknolojisi üzerinden devamlı, yüksek kalitede ses akışını veren aptX HD, aptX audio teknolojilerini ve arka plandan gelen gürültüyle eko feedback’ini azalmak için tasarlanan Qualcomm cVc gürültü engelleme teknolojisini destekleyerek daha açık, anlaşılabilir bir sesli arama deneyimi sunuyor.

Qualcomm TrueWireless Stereo teknolojisi aynı zamanda kablosuz aramalar yaparken daha güçlü bağlantıyı, müzik dinlerken kulaklıklar arası daha kolay eşlemeyi ve pil ömrünü uzatan daha dengeli güç dağıtımını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Qualcomm Technologies Ürün Pazarlama Kıdemli Yöneticisi Chris Havell, “Gerçek kablosuz teknolojinin liderleri olarak, wireless audio alanında kurup geliştirdiğimiz yeniliklerin ününden gurur duyuyoruz. Tüm dünyada daha fazla kullanıcının kablolarla boğulmadan gittikleri hemen her yerde yüksek netlikte bir ses kalitesiyle müzik dinleme keyfi yaşatacak, sağlam tasarımlı ve uygun maliyetli bu çözüm için heyecanlıyız.”

QCC5100 serileri güçlü, kapsamlı biçimde programlanabilen, dört çekirdekli işlemci ve daha önceki SoC’larımıza göre yüksek derecede farklılaştırılmış kulaklıklarımız ve ses ürünlerimiz için eşi benzeri olmayan güç tüketimi etkinliği özelliklerini içeriyor. Bu SoC’ler zengin özellikli kablosuz kulaklıkların neredeyse tüm gün boyunca, 10 saate kadar 65mAhr pille çalışabilmesini sağlıyor.

QCC302 serisi ayarlanabilir 32-bit DSP içeren güçlü üç çekirdekli işlemcisi ve iki programlı 32-bit uygulama işlemcisi alt sistemine sahip. Bu da yenilikçilik için tasarım ve esneklik özgürlüğü veriyor. Özellikle standart kulaklık kablolarını telefon tasarımlarından kaldırmış olan telefon üreticileri için birebir.

Nain Inc. kurucusu ve CEO’su Kentaro Yamamoto, “Qualcomm Technologies’le yıllardır yakın olarak çalışıyoruz, buna Qualcomm Extension program da dahil ve sağlayabildiğimiz üstün ses deneyimini Qualcomm’un devamlı yakın desteğine borçluyuz. Tüketiciler ve iş kullanıcıları için ZEENY TWS baz alınan QCC3026 ile kablosuz ses deneyiminde çıtayı yükseltmekten dolayı heyecan duyuyoruz.”

QCC5100 ve QCC302x serilerini destekleyeceği duyurulan diğer üreticiler ve cihazları: