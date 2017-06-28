Qualcomm, Gelişmiş Parmak İzi Tarama ve Kimlik Doğrulama Teknolojisini Açıkladı

Sualtında hareketiler, kalp atışı, kan akışı algılama ile ekran üzerinden kalın cam ve metal yüzeyden tarama yeteneği geliyor.

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Muhtemelen 2018 yılındaki Android orta seviye telefonlarda da yer alacak. Snapdragon 660 ve Snapdragon 630 destekleyecek olan yeni özellik, diğer marka işlemcilere de entegre olacak şekilde dizayn edilmiş.

Qualcomm, napdragon'a yeni ve geliştirilmiş özellikler getiren yeni nesil ultrasonik parmak izi çözümleri olan Qualcomm® Parmak İzi Algılayıcıları'nı bugün duyurdu Sense ™ ID parmak izi teknolojisi. Özellik paketi, Ekran, Cam ve Metal için sensörler, yönlü hareketi algılama ve su altı parmak izi eşleşmesi ve cihaz uyandırma özelliklerini içerir. Ayrıca, geliştirilmiş mobil kimlik doğrulama deneyimleri için kalp atışlarını ve kan akışını algılamak için ticari olarak duyurulmuş, entegre ultrasonik tabanlı mobil çözümdür.

Qualcomm Technologies, Inc. ürün yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seshu Madhavapeddy, "Qualcomm Parmak İzi Sensörlerini duyurmaktan heyecan duyuyoruz, çünkü daha keskin, en yeni form faktörlerini, eşsiz mobil kimlik doğrulama deneyimlerini ve gelişmiş güvenlik kimlik doğrulamasını desteklemek üzere tasarlanabiliyorlar" dedi. "Bu, OEM'lere ve operatöre, gerçekten çığır açan yeni cihazlarda katma değerli gerçekten farklı, farklı cihazlar sunma olanağı sunuyor."

Qualcomm Parmak İzi Algılayıcı 800 μm'ye kadar kapak camı ile 650 μm'ye kadar alüminyum üzerinden okuma yapabilecek. Ayrıca cam veya metal için önceki nesil okuyucular 400 μm'lik bir kapasiteye göre geliştirildi.

Image: Andorid Police

Apple işlemciler A seirleri ve Exynos işlemciler ile de uyumlu

Snapdragon 660 ve Snapdragon 630 Mobil Platformlar ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve Qualcomm Ekran, Cam ve Metal Parmak İzi Algılayıcıları, gelecekteki Snapdragon Mobil Platformlar ve Snapdragon olmayan platformlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Yeni nesil özellikler önceki nesle kıyasla, operatöre ve orijinal ekipman üreticilerine (OEM) benzersiz kalıp faktörleri, gelişmiş özellikler ve tasarımlarla ürünleri daha kolay ayırt ederek daha fazla tasarım esnekliğini destekler. Cam ve Metal için Qualcomm Parmak İzi Sensörleri'nin bu ay OEM'ler tarafından satışa sunulması bekleniyor ve bu ürünlerin 2018 yılının ilk yarısında ticari cihazlara gelmesi bekleniyor. Qualcomm Parmak İzi Algılayıcısı'nın, OEM'lerin 2017 yılının dördüncü çeyreğinde değerlendirebilmesi bekleniyor.

Demo olarak ilk defa Vivo İletişim Teknolojisi firmasının telefonlarında denendi

Vivo İletişim Teknolojisi Co. Ltd., Qualcomm Technologies da demo amaçlı tasarlanmış bir modifiye cihazı kullanarak Glass için Qualcomm Parmak İzi Sensörler sergileyecek. Daha önce Vivo Xplay 6 isimli telefon modelinde bu özellik duyurulmuştu.