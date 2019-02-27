Qualcomm’dan Kablosuz Şarj ve QI Teknolojisini Tanıttı

Qualcomm, Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcılara cihazlarını hızlı, güvenli ve etkili şarj etmelerini sağlayacak olan kablosuz güç için Hızlı Sarj (Quick Charge) teknolojisini tanıttı.

Hızlı ve sürekli mobil şarj tarafından tanımlanan 1000’in üstünde cihaz, aksesuar ve parçada kullanılan ticari Quick Charge teknolojisi, enerji kaybı miktarını minimal düzeye indiriyor, cihazın ısınmasını engelliyor ve pil ömrünü uzatıyor.

Kablosuz şarjların popülerleşmesiyle birlikte, bu ürünlerin hızı ve etkinliği istikrarsızlaştı. Daha ötesi, gerekli olan Quick Charge tamamlanma sürecini geçmemiş ürünler de Qualcomm Çabuk Şarj desteği sunduğu iddia edilerek sunuldu. Bu sorunlara karşılık olarak, Qualcomm Technologies tamamlama programını genişleterek programına Çabuk Şarj teknolojisinden güç alan kablosuz şarj tabanlarını da dahil etti. Bu genişletme, ileri ve geri uyumluluk özelliği içeriyor ve yüksek ve etkinli güç transferini sağlayarak aktarım üreticilerinin hızlı kablosuz şarjını sağlıyor. Çabuk Şarj teknolojisinden beslenen kablosuz şarj altlıkları, milyonlarca kullanıcının hali hazırda evlerinde ve işlerinde kullandıkları Quick Charge 2.0, 3.0 ve 4+ adaptörlerle aynı çalışacak. Global güvenlik şirketi ve var olan Çabuk Şarj tamamlama programına dahil olan ilk katılımcı the UL, kablosuz güç için Çabuk Şarj’ı da programa dahil etmek için gereklilik testinin kapsamını genişletecek.

Kablosuz hızlı güç ekosisteminde yol gösterici…

Genişletilen tamamlama programına Quick Charge ve Qi’nin birlikte çalışabilirliğinden emin olmak için ilave test eklenecek. Bununla hedeflenen ise kullanıcılara kusursuz bir kablosuz şarj deneyimi sağlayabilmek. Qi uluslararası kablosuz şarj standardının yaratıcıları, Kablosuz Güç Birliği (the Wireless Power Consortium) 650’den fazla üye şirket ve 3500’den fazla uyumlu ürün içeriyor. Dünyada en çok satan akıllı telefonların büyük çoğunluğu Qi sertifikalı cihazlar, bunların pek çoğu da Qualcomm Snapdragon mobil platformundan beslenen telefonlardan oluşmakta. Restoranlarda, otellerde ve havaalanlarında, kamusal alanlarda konumlanmış binlerce şarj istasyonu Qi teknolojisiyle çalışıyor ve online ya da geleneksel mağazalarda uyumlu aksesuarları ve parçaları bulunuyor.

George Paparrizos, Qualcomm Technologies Ürün Yönetimi Kıdemli Yöneticisi: “Qualcomm Technologies Çabuk Şarj uygunluğu kapsamını genişletmekten dolayı oldukça mutlu. Qi ile birlikte çalışabilirliğini dahil ederek, Çabuk Şarj ünitelerinin iki büyük organizasyon tarafından pek çok testten geçirilerek onaylanmış olması iç rahatlığı sağlayacak. Bunun yanında çabuk şarj teknolojimizin uzun süredir destekçisi olan Xiaomi’nin kablosuz güç altlığını dağıtıma sunacak olan ilk şirket olmasından çok memnunuz. Şimdi dördüncü nesilde olan Çabuk Şarj teknolojisi güvenlik ve etkinlik konusunda lider olmaya devam edecek ve bizler de hızlı kablosuz güç ekosistemine yol gösterici olmayı sürdüreceğiz.”