Qualcomm Snapdragon 845 hakkında bilmeniz gereken her şey

Qualcomm, ZTE ile yaptığı dünkü 5G testlerden sonra yeni nesil telefon isteyenlerin bu işlemciye sahip olması gerektiğini vurguladı. Qualcomm’un basın açıklaması, multimedya, sanal gerçeklik ve güvenlik üzerine yoğunlaştıklarını da açıklıyor. Böylelikle yeni nesil amiral gemisi telefonların yakın gelecekte neler içereceğini de görmüş oluyoruz.

Daha fazla güç ve daha az enerji kullanımı

Snapdragon 845, yeni bir Kryo 385 CPU mimarisine ve yükseltilmiş bir Adreno 630 GPU’ya sahiptir. Çip, Samsung’un 10nm LPP FinFET üzerine kuruldu.

Bu ikinci nesil 10nm’lik ilk nesil ile karşılaştırıldığında %10 daha yüksek performans ve %15 daha düşük güç tüketimi sunuyor. Diğer bir deyişle, Qualcomm, son jenerasyon Snapdragon 835’e kıyasla 25 performans artışı vaadinde bulunuyor.

Tahmin ettiğimiz gibi, bu yeni tasarım gerçekten Arm’un DynamIQ teknolojisine ve en son Cortex-A75 ve A55 CPU tasarımlarına dayanıyor. Paylaşılan L3 önbellek, paylaşılan kümedeki farklı çekirdek türleri arasındaki görev ve bellek paylaşım özelliklerini büyük ölçüde iyileştirmek için DynamIQ ile birlikte getirilen yeni özellik olan 2 MB paylaşılan L3 önbellekte sunuluyor. Dört performans çekirdeği 2.8 GHz hızına ve 1.7 GHz’e ulaşabilen dört enerji verimli çekirdek ile eşleştiriliyor.

Gpu’da durum nasıl?

Adreno 630, net ve akışkan bir ekran için, 120 Hz’e kadar çözünürlükte 2K x 2K görüntüleri destekler.

Multimedya ile ilgili olarak, Qualcomm’un en yeni Spectra görüntü sinyali işlemcisi yerinden yeniden yapılandırıldı. Yeni Spectra 280 ISP, 480 fps yavaş hareketli 720p video, 16 megapixel çözünürlüğe kadar 60 fps video kaydı ve daha önce olmayan 64x daha yüksek dinamik menzil bilgisi yakalama özelliği de dahil olmak üzere bir dizi yeni video çekimi seçeneği sunuyor.

Hangi telefonlarda Snapdragon 845 olacak?

Yeni nesil Snapdragon 845 işlemciler 2018 yılı başında sunulacak olan Android amiral gemilerinde olması bekleniyor. Xiaomi, Samsung ve LG kesin olarak bu işlemciye sahip yeni telefonları 2018 yılı başında piyasaya sürecek.

Samsung Galaxy S9, LG G7 ve yeni Xiaomi bu telefonlarından bazıları.

androidauthority