Qualcomm ve Apple, aralarındaki bütün patent davalarını düşürerek uzlaşma kararı aldı.

Qualcomm ve Apple bugün aralarında süren tüm davaları sonlandırdıklarını duyurdu. Şirketler uluslararası bir patent lisans ve çipseti tedarik anlaşmasına vardı.

Tarafların yaptığı anlaşmaya göre Qualcomm, Apple’a çipseti tedarik edecek ve Apple, Qualcomm’a patent ödemesi yapacak. Şirketler1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere altı yıllık, iki yıl uzatma opsiyonlu lisans sözleşmesini imzalayarak dünya çapında süren bütün davaları sonlandırmış oldu.

1984 yılında Macintosh’la kişisel teknolojide devrim niteliğinde bir yeniliği başlatan Apple bugün iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve Apple TV gibi ürünleriyle dünyada yenilik üretmeye devam ediyor. Dört yazılım platformu – iOS, macOs, watchOs ve tvOS- tüm Apple cihazlarında kusursuz deneyimler sunan ve App Store, Apple Music, Apple Pay ve iCloud gibi çağ atlatan teknolojileriyle insanları güçlendiren Apple 100 binden fazla çalışanı dünyanın en iyi ürünlerini üretmek ve dünyayı daha iyi yönde dönüştürmek amacı için canla başla çalışmayı sürdürüyor.

Qualcomm ürettiği devrim niteliğindeki buluşlarla dünyanın bağlantı kurma, programlama ve iletişime geçme biçimini dönüştürüyor. Telefonu internete ilk bağladığında mobil devrim başlamıştı. Bugün ürettikleri teknoloji ve buluşlarla hayat değiştiren ürünler, deneyimler ve sektörler için bir kuruluş olmaya devam ediyor. Qualcomm, 5G konusunda dünyaya liderlik ederken hücresel teknolojinin ivme kazandıracağı yeni akıllı bağlantılı cihazların çağına hazırlanmayı sürdürüyor ve bağlantılı araçlar, sağlık hizmetlerinde yenilikler ve IoT için yeni fırsatlar oluşturuyor.