Realme’den Çift Platform Çift Amiral Gemisi atağı

Yepyeni GT serisini MWC Shangai öncesinde tanıtan realme, aynı zamanda orta-üst düzey pazarı hedefleyen “Çift Platform Çift Amiral Gemisi” stratejisini duyurdu

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, yeni amiral gemisi modeli realme GT’yi MWC öncesinde tanıttı. realme aynı zamanda orta-üst düzey ürün serisini kapsamlı bir şekilde şekillendirecek ve gençlere çok daha yüksek performans ve trend belirleyici tasarım getiren “Çift Platform Çift Amiral Gemisi” stratejisini de duyurdu.

Çift amiral gemisiyle üst düzey pazara sıçrayacak

2020 yılında elde ettiği büyüme ivmesini devam ettiren realme, 2021’in sadece ilk iki ayında önemli bir kilometre taşına ulaşarak akıllı telefon kullanıcı sayısını 70 milyona ulaştırdı. Counterpoint’e göre de realme’nin 2020 yılındaki dünya genelinde akıllı telefon satışları yüzde 65 büyüyerek 42,4 milyona ulaştı. realme bu rakamlarla dünyada yüzde 50’den fazla büyüyen tek akıllı telefon markası olma başarısını elde etti.

realme, yeni yılda orta-üst düzey ürünleri marka geliştirme için kritik bir hedef şeklinde ele alarak bu segmentteki telefon ürün yelpazesini kullanıcılara ilham olacak şekilde artıracak. realme sektöre daha kapsamlı bir orta-üst düzey seri sunma planını ‘Cesaret Et’ ruhuna bağlı kalarak gerçekleştirecek. Hem Qualcomm Snapdragon 8 serisini hem de MediaTek Dimensity serisi 5G platformunu benimseyecek olan şirket, sırasıyla performans ve görüntüye odaklanan iki amiral gemisi serisini piyasaya sunarak genç kullanıcılara daha fazla premium ürün seçeneği sağlayacak.

Tamamen hıza odaklı yüksek performanslı amiral gemisi

GT serisi, şirketin “Çift Platform Çift Amiral Gemisi” stratejisi kapsamında akıllı telefon portföyünde en yüksek performansa sahip amiral gemisi serisi olacak. Snapdragon 888 ile performans açısından yeni amiral gemisi olacak GT; kullanıcıların yüksek performansın gücünden ve sürekli artan bir deneyimden faydalanmalarına olanak tanıyacak.

Snapdragon 888’in performansını en iyi şekilde açığa çıkarmak için GT serisi, yenilikçi bir şekilde Paslanmaz Çelikten VC Soğutma Sistemiyle donatıldı. Soğutma sisteminde paslanmaz çeliğin kullanıldığı yeni soğutma sistemi, ısı yayma yapısını optimize ederek telefonun ısı yayma performansını daha da iyi bir hale getiriyor.

realme GT, aynı zamanda tasarım açısından da benzersiz ve sıra dışı bir yapıya sahip. Yüksek performansla eşleşen hız hissini sağlamak için ilk defa kullanılan Çift Tonlu Vegan Deri Tasarımı, iki ayrı renkten iki farklı malzemeden oluşuyor. Bu görsel etkiyi elde etmek için arka kapak ve iç çerçevede tek parça kalıplama işlemine öncülük eden şirket Vegan Derinin siyah parlak bir “yarış pisti” konseptiyle uyumlu olmasını sağladı. Vegan Deri, aynı zamanda daha hassas bir doku, daha yumuşak dokunuş hissi ve daha iyi renk efekti ile bir üst düzeye yani 2. nesle yükseliyor.

realme’nin amiral gemisi yolculuğuna başlayacağı realme GT serisi 4 Mart’tan itibaren belirli ülkelerde satışa sunulacak. Hem realme’nin akıllı telefon ürün yelpazesine hem de orta üst düzey pazara yeni bir heyecan getirecek olan seri aynı zamanda dünya genelindeki tüm tüketicilere yenilikçi bir ruh katacak.