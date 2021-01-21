realme Watch S Amazon.com.tr’de satışa sunuldu

realme’nin yeni akıllı saati Watch S, Amazon.com.tr’de satışta!

16 farklı sporu otomatik olarak algılayarak detaylı aktivite takibi yapabilen realme Watch S, 21-25 Ocak tarihleri arasında yalnızca Amazon Prime üyelerine özel fiyatıyla satışta olacak.

İSTANBUL, 21 Ocak 2021– realme’nin yeni akıllı saati Watch S, Amazon.com.tr üzerinden satışa sunuldu. 15 gün pil ömrü ve 16 farklı sporu otomatik olarak algılayarak detaylı aktivite takibiyle ön plana çıkan realme Watch S, 21-25 Ocak tarihleri arasında yalnızca Amazon Prime üyelerine özel fiyatıyla satışta olacak.

Lansmana özel 21-25 Ocak tarihlerinde yalnızca Amazon Prime üyelerine özel fiyatla satışa açılan ürün, 25 Ocak tarihinden sonra tüm amazon.com.tr müşterilerinin beğenisine sunulacak. Corning Gorilla Glass cam ile korunan geniş renkli ekran, kişiselleştirilebilir kadran seçenekleri, 16 farklı antrenman modu, anlık kalp atış hızı takibi, spO2 monitörü, uyku takibi gibi birçok özelliği alüminyum alaşımı bir gövdede birleştiren realme Watch S, Amazon.com.tr’de.

Detaylı bilgi için: https://www.amazon.com.tr/dp/B08MB8YL5X