Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi Türkiye piyasasında ses getirmeye devam ediyor. Xiaomi elektronik ürünleri dışında akıllı telefonlar ile de dikkat çekmeyi başardı. Piyasada iddialı olan Xiaomi hız kesmeden ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Yeni çıkaracağı Redmi Note 12 Pro Türkiye fiyatını açıkladı.

Üst model olarak satışa sunulacak olan Redmi Note 12 Pro diğer akıllı telefonlar ile yarışacak gibi gözüküyor.

16 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak olan Redmi Note 12 Pro 8 GB Ram ve 256 GB depolama için fiyatı 10.999 TL olarak açıklandı.

6.67 inç Full HD+AMOLED ekranı ile dikkat çeken yeni seri 120 Hz yenileme hızına sahip.

Diğer özelliklerinden bahsedecek olursak; İşlemci: Snapdragon 732G, Bellek ve depolama alanı 6 GB+128 GB, 8 GB+128 GB, Arka kamera 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik kamerasına sahip ön kamera ise 16 megapiksel. İşletim sistemi Android 11 (MIUI 13). Bağlantılarında NFC WİFİ6 ya sahip. Hızlı şarj destekli 5000 mAh pil bulunuyor.

Güçlü özelliklere sahip olan Redmi Note 12 Pro serisi ilgi çekeceğe benziyor.