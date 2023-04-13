Resmen açıklandı: Harry Potter dizi oluyor

İngiliz yazar J.K. Rowling’in kitap serisi olan Harry Potter dünya çapında milyondan fazla satış elde etmişti. Tüm zamanların en çok satanlar rekorunu kırmış zirvede yerini almıştı. Daha sonra sinemalarda film serileri halinde izleyicilerin karşısına çıktı. Sinemalarda da rekorlar kıran seriler herkes tarafından tercih edildi. Şimdi ise yeni adımlar atılarak Harry Potter severleri için güzel bir haber geldi.

Yeni oyuncu kadrosuyla bu kez TV dizisi formatında çekilecek. Yedi kitaplık seri, her sezon bir kitap olacak şekilde uyarlanacak. Dizinin kitaplara bağlı olarak uyarlanacağı özellikle belirtildi. 10 yıl süreceği belirtildi.

J.K. Rowling yaptığı açıklamada “Kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığı benim için çok önemli ve sadece uzun soluklu bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve detaya olanak tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Yazar kadrosu henüz belli olmayan Harry Potter dizisinin ne zaman çıkacağı da netlik kazanmadı. Birkaç yıl bekleneceği tahmin ediliyor.

Hollywood Reporter’ın aktardığı bilgiye göre, tüm Harry Potter filmlerinin de yapımcısı olan David Heyman, TV dizisinin Discovery+ ile HBO Max’ın birleşmesiyle doğan Max dijital platformunda yer alacağını duyurdu.

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