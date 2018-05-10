Riot Games Sports Emmys organizasyonundan ödülle döndü

Ejderha Çin’de uçtu Sports Emmys Riot Games’in oldu

Riot Games, bu sene 39’uncusu düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli ödüller arasında gösterilen Sports Emmys organizasyonundan ödülle döndü. Riot Games, Çin’de gerçekleştirilen ve 70 milyondan fazla izleyici tarafından takip edilen 2017 League of Legends Dünya Şampiyonası finalindeki sıra dışı açılış gösterisi ile 2017 NBA finalleri, NBA All Star haftası yayını, ESPN Kolej Basketbol Organizasyonu ve ELEAGUE 2017 TBS yayınlarını geride bırakarak, “Üstün Canlı Grafik Tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Spor dünyasının en seçkin ödülleri arasında gösterilen Sports Emmys, 8 Mayıs’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 39’uncusu düzenlenen ödül töreninde Riot Games, dünyada en çok ses getiren espor organizasyonlarından biri olan ve geçtiğimiz yıl Çin’de gerçekleştirilen 2017 League of Legends Dünya Şampiyonası finalinin açılış şovuyla “Üstün Canlı Grafik” Tasarımı kategorisinde ödülün sahibi oldu. 2017 NBA finalleri, NBA All Star haftası yayını, ESPN Kolej Basketbol Organizasyonu ve ELEAGUE’in 2017 TBS yayınlarının da aday olarak gösterildiği kategoride Riot Games, görsel bir şölene dönüşen açılış gösterisiyle rakiplerini geride bıraktı.

Oyunun kahramanı Ejderha, sanal gerçeklikle 100 bin kişilik stadyuma indi

2017 League of Legends Dünya Şampiyonası Finali, Pekin Olimpiyat Oyunları’nın ana stadyumu olan ve “Kuş Kafesi” olarak da bilinen Birds’s Nets’te gerçekleştirilmişti. Olağanüstü grafiklerle görsel bir şölene dönüşen açılış gösterisinde, League of Legends’in kült simgelerinden Kadim Ejderha, sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak 100 bin kişilik stadyumda izleyicileri selamlamıştı.

Final maçı öncesinde oyun severlerle Kadim Ejderha’yı buluşturan ve 70 milyondan fazla kişinin internetten canlı olarak izlediği açılış gösterisini aşağıdan izleyebilirsiniz.