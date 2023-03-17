Rahatlamak ve doğada biraz zaman geçirmek, balık tutmak gibisi yoktur. Roblox Fishing Simulator’da istediğiniz kadar balığı makaraya sarabilirsiniz, ancak oltanızı dışarı atmak dışında yapılacak daha çok şey var. Ayrıca balık yakalayabilir, hazine avlayabilir ve en sevdiğiniz balıklarla dolu benzersiz bir akvaryum oluşturabilirsiniz. Her zaman keşfedilecek yeni alanlar ve hatta bir balıkçı teknesi vardır.

Roblox Fishing Simulator kodları nasıl kullanılır?

Fishing Simulator’daki kodlardan herhangi birini kullanmaya hazır olduğunuzda, bunu yapmak için oyunda olmanız gerekir. Oradan giriş yaptıktan sonra ekranın sağ tarafına gidin ve altın bilete tıklayın. Kullanmak istediğiniz kodu yazabileceğiniz küçük bir açılır pencere açacaktır. Yazmayı bitirdikten sonra, etkinleştirmek için kullan düğmesine tıklayın.

Aktif Roblox Fishing Simulator kodları

Son kontrol: 17 Mart 2023

Yeni bir kod eklendi.

stpatricksday — Ödül: 200 Değerli Taş (Yeni)

Süresi dolmuş kodlar

NewYear2023 — Ödül: 250 Değerli Taş

VOIDSTORM – 300 Mücevher

500KGGRUP – 300 Değerli Taş (10 Eylül’e kadar geçerlidir)

Ocean — 300 taş (5 Eylül’e kadar geçerlidir)

Mischief5Year – 500 Değerli Taş

RepMischiefBalkDoğum Günü – 100 Değerli Taş

VAL2022 – Değerli Taşlar İçin Kullanın

Ranbo – 500 Değerli Taş için Kullanın

20KRANDEM – 150 Cevher karşılığında alın

20KSHARK – 50 Değerli Taş için Kullanın

20KTUNA – Kodu 50 Değerli Taş için kullanın

20KTROUT – Kodu 50 Cevher için kullanın

200K – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

BowTime – Kodu 500 Değerli Taş için kullanın

FruitCake – Kodu 500 Değerli Taş için kullanın

ChrimusPresent – ​​Değerli Taşlar İçin Kullanın

SPYBDAY – 150 Değerli Taş için Kullanın

1mill – Değerli Taşlar İçin Kullanın

MARBLEBDAY – Kodu 150 Cevher için kullanın

20KGAMOR – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

20KPHIL – Kodu 50 Değerli Taş için kullanın

20KGEORGE – Kodu 50 Cevher için kullanın

MSCHFBDAY – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

150M – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın

love – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

FlamingoInfinity – Kodu 500 Değerli Taş için kullanın

Goldensnapper – Kodu 30 Taş için kullanın

Walleye – Kodu 30 Değerli Taş için kullanın

RandemGuppy – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

SharkemGamor – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın

Bowfin – Kodu 20 Değerli Taş için kullanın

Bullhead – Kodu 20 Cevher için kullanın

NEWYEAR2021 – Kodu 200 Cevher için kullanın

Flounder – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

CoalFish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Kahawai – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Lionfish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Garfish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

NarwhalGamor – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Clam – Kodu 20 Değerli Taş için kullanın

Goldensnapper – Kodu 30 Taş için kullanın

Walleye – Kodu 30 Değerli Taş için kullanın

RandemGuppy – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

SharkemGamor – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın

Bowfin – Kodu 20 Değerli Taş için kullanın

Bullhead – Kodu 20 Cevher için kullanın

Yayın balığı – Kodu 20 Değerli Taş için kullanın

Sazan – Kodu 20 Değerli Taş için kullanın

Clam – Kodu 20 Değerli Taş için kullanın

NEWYEAR2021 – Kodu 200 Cevher için kullanın

Flounder – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

CoalFish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Kahawai – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Lionfish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Garfish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

NarwhalGamor – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Hapuka – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Uskumru – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Çipura – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Dory – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Hogfish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Cod – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

BowTie – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

FullMetalArsenal – Kodu 500 Değerli Taş için kullanın

PinkBop – Kodu ücretsiz 500 Mücevher için kullanın

RandomFishy – Kodu ücretsiz 500 Mücevher için kullanın

SubmarineGamor – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

RandemGuppi – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

Birdcall – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın

FishBoat – Kodu 250 Değerli Taş için kullanın

Favoritizm – Kodu 250 Değerli Taş için kullanın

PinkBird – Kodu 300 Taş için kullanın

GamganStyle – Kodu 500 Taş için kullanın

Sunshine – Kodu 500 Değerli Taş için kullanın

SmashLike – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

CandyIsland – Kodu 300 Değerli Taş için kullanın

CarBait – Kodu 300 Değerli Taş için kullanın

PressLike – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

MyFavorite – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

UpAndUp – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

59KFan – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın

Turist – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın

Evcil Hayvanlar – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın

Group100K – Kodu 2.500 Jeton için kullanın

Bu makale, Gamepur’a küçük bir tazminat sağlayabilecek bağlı kuruluş bağlantılarını içerir.