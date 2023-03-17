Rahatlamak ve doğada biraz zaman geçirmek, balık tutmak gibisi yoktur. Roblox Fishing Simulator’da istediğiniz kadar balığı makaraya sarabilirsiniz, ancak oltanızı dışarı atmak dışında yapılacak daha çok şey var. Ayrıca balık yakalayabilir, hazine avlayabilir ve en sevdiğiniz balıklarla dolu benzersiz bir akvaryum oluşturabilirsiniz. Her zaman keşfedilecek yeni alanlar ve hatta bir balıkçı teknesi vardır.
Roblox Fishing Simulator kodları nasıl kullanılır?
Rehber
Fishing Simulator’daki kodlardan herhangi birini kullanmaya hazır olduğunuzda, bunu yapmak için oyunda olmanız gerekir. Oradan giriş yaptıktan sonra ekranın sağ tarafına gidin ve altın bilete tıklayın. Kullanmak istediğiniz kodu yazabileceğiniz küçük bir açılır pencere açacaktır. Yazmayı bitirdikten sonra, etkinleştirmek için kullan düğmesine tıklayın.
Aktif Roblox Fishing Simulator kodları
Son kontrol: 17 Mart 2023
Yeni bir kod eklendi.
stpatricksday — Ödül: 200 Değerli Taş (Yeni)
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- CoalFish – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın
- Kahawai – Kodu ücretsiz Değerli Taşlar için kullanın
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- MyFavorite – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın
- UpAndUp – Kodu 150 Değerli Taş için kullanın
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- Turist – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın
- Evcil Hayvanlar – Kodu 200 Değerli Taş için kullanın
- Group100K – Kodu 2.500 Jeton için kullanın
Bu makale, Gamepur’a küçük bir tazminat sağlayabilecek bağlı kuruluş bağlantılarını içerir.