Root Yapılmış Telefonlara Google Play Engeli

Bir kaç gündür Netflix uygulamasının Google Play'de Root yapılmış cihazlar tarafından indirilemediği konuşuluyordu. Herkes bunun Netflix'in kararı olduğunu düşünürken olayın tam olarak bu şekilde olmadığı belli oldu. Google Rootlu telefonlarla uygulama indirmeye izin vermeyecek gibi gözüküyor.

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Rootlu cihazlarla Google Play'e giriş

Google'ın rootlu cihazlarla ilgili güvenlik endişeleri Google Play'de kendini göstermeye başladı. Netflix ile başlayan rootlu cihazlarla uygulama indirme engeli artık bir çok uygulamada kendini gösterecek.

Özellikle ödeme yapılabilen ve lisanslı içerik yayınlarının olduğu uygulamalarda indirilmeye izin verilmeyeceğini düşünüyoruz. Fakat klasik olarak Goolge Play üzerinde gezinme ve indirme yapılabilecektir.

Rootlu telefonların kullanılması taraftarı biz değiliz ama cihazında root kullanan telefon sahipleri tehlikenin farkında olabilecek olgunlukta kişiler.

Rootlu cihazlarda uygulamalar çalışacak mı?

İyi haberimizde şu; indirilmesine izin verilmeyen uygulamalara ulaşım sağlanırsa rootlu telefonlarda çalıştırabilecekler. Apk Mirror gibi sitelerden uygulamaları indirip dilediğiniz gibi telefonlarınızda kullanabileceksiniz. Fakat Google Play aramasında uygulamayı indirmeye çalıştığınızda uyguluma cihazınızla uyumlu değil uyarısını almaya devam edeceksiniz.

Bu değişiklikler kullanıcıları her ne kadar rahatsız edecek olsa da bunların güvenlik amacıyla yapıldığını göz önünde bulundurmak gerekiyor.