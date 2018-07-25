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Ruth Langmore’dan Ozark’ın birinci sezon özeti…

Serdar Erem 4 saat önce Haberler Yorum Yazın

Ozark’ın 31 Ağustos’ta gösterime girecek ikinci sezonunda Bryde ailesi tehlikeli uyuşturucu kartellerinin arasına geri dönüyor.

İlk sezonu hatırlamak isteyenler için işte dizinin ana karakterlerinden Ruth Langmore’dan (Julia Garner) birinci sezon özeti.

Ozark 2. Sezon Hakkında

Ozark’ın merakla beklenen ikinci sezonunda, Marty Bryde ve ailesi tehlikeli uyuşturucu kartellerinin karanlık sularında gezinmeye devam ediyor. Del’in ayrılmasının ardından yerine getirilen acımasız ve hırslı avukat Helen Pierce, Byrde ailesinin peşine düşüyor. Marty ve Wendy, bir yandan aile yatırımlarını korumaya çalışırken diğer yandan iş birliği yaptıkları güç düşkünü Snell ailesi, kartel ve babası hapisten yeni çıkan Ruth Langmore ile uğraşıyor. Şartların eskisinden de tehlikeli ve ağır olduğunu gören eden Brysde ailesi, kurtulabilmek için artık her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini fark ediyor.

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