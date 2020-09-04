S Sport Sinyali Neden Yok?

S Sport izleyicileri sinyal yok uyarısı ile karşılaştı ve yayın alamadılar. Sinyal kesilince sosyal medya da da sorulan bu soruya Saran Group’tan bir basın açıklaması geldi.

Açıklamaya göre;

Türkiye’de spor yayıncılığına farklı bir vizyon getiren, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının yayıncısı S Sport ile Bein Media Group bünyesindeki Digitürk platformu arasındaki anlaşma 30 Ağustos 2020 tarihinde sona ermiştir.

Digitürk yönetiminin geçmişe dönük yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve geleceğe yönelik olumlu adımlar atılamaması nedeni ile 4 Eylül 2020 saat 18:00 itibari ile S Sport kanalının Digitürk platformundaki yayını durdurulmuştur.

Bizi izlemeye devam edebileceğiniz platform ve kanallar:

S Sport Plus uygulaması – D-Smart 78. Kanal – TV+ 77. Kanal- Tivibu 74. Kanal – Kablo TV 240. Kanal -Vodafone TV 11. Kanal

Saygılarımızla,

S Sport