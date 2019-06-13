Sadece beş dolara, Apple, Google hisse senedi satın alınabiliyor

Abra, uluslararası yatırımcılar için, hisse senedi ve yatırım fonu alım-satım özelliğini duyurdu. Beş dolarla bile hisse senedi alınan uygulama 2019 yılı için komisyon ve masraf almayacak.

Mountain View, California/ABD 13 Haziran 2019 – Dünyanın ilk küresel yatırım uygulaması Abra, yine bir ilke imza atarak, uluslararası yatırımcıların, geleneksel hisse senetleri ve yatırım fonlarında tasarruflarını değerlendirebilecekleri özelliği tüm dünyada kullanıma açtı.

Bitcoin temelli uygulama, kripto paralarla birlikte tanıştığımız blok zincir teknolojisinin imkanlarını kullanıyor. Parsiyel alım-satım özelliği sayesinde yatırımcı, fiyatı bin doları aşan hisselere bile 5’er dolarlık dilimler halinde yatırım olanağı bulunuyor.

Bu ürün duyurusu, Abra’nın, yeni finansal ürün ve servisleri dünya üzerindeki tüm kullanıcıların hizmetine sunabilmek için Bitcon’in programlanabilir para özelliklerini ortaya koyabilme vizyonunu bir adım öteye taşıyor.

“Finansal piyasalara yatırım yapabilmek, kişisel servet ve birikim edinmenin temel bir enstrümanı” görüşünü benimseyen Abra kurucusu ve CEO’su Bill Barhydt, ABD dışındaki dünya nüfusun büyük çoğunluğunun, erişim ve yönetilebilirlik sorunları nedeniyle finansal enstrümanlar ve borsalara yatırım yapamadığına dikkat çekerek “Abra, bu eşitsizliği ortadan kaldırmak üzere sunduğu olanaklarla daha çok insanın finansal piyasalarda hisse senedi sahibi olmasına imkan sağlıyor. Bu ürünü ortaya çıkarmamızın temel odak noktası, geliş piyasaların finansal araçlarını, gelişmekte olan ekonomiler için daha erişilebilir ve yönetilebilir olması” diyor.

5 dolarla yatırım olanağı ve 2019 yılı için sıfır komisyon

Abra, benimsediği parça-hisse yatırım modeli ile sadece 5 dolar karşılığında insanların hisse senetlerine yatırım yapabilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, tek bir birim fiyatının 50 bin liranın üzerinde işlem gördüğü Bitcoin’i de, bütçelerinin el verdiği imkanda satın alabilirken, şimdi Abra’yı kullanarak, hisse fiyatı 1.000 doların üzerine çıkan şirketlere ve yatırım fonlarına da diledikleri miktarda sahip olabilecekler. Üstelik bu miktar beş dolar gibi bir cüzi rakam olabilecek. Ayrıca, Abra, lansmana özel olarak 2019 yılı sonuna kadar, kullanıcılarından, hisse senedi ve yatırım fonlarına yaptıkları yatırımlar için komisyon ve masraf almayacak. Abra ile şimdilik yatırım yapılabilecek araçlar arasında

Tesla, Uber, Apple, Amazon, Google, Netflix ve Berkshire Hathaway gibi hisse senetleri

SPDR Gold Trust ve petrol gibi emtia fonları.

Vanguard Growth, S&P 500, Real Estate, ve Russell 2000 gibi endeksler

Asya, Avustralya, Meksika ve Gelişmekte olan Ülkeler endeks fonları yer alıyor.

Uluslararası finans piyasalarına yatırım olanağından mahrum kalan insanlar için dünyanın ilk küresel yatırım uygulamasını ortaya çıkardıklarını söyleyen Abra, üründen sorumlu başkan yardımcısı Willie Wang “Tüm dünyadan, onbinlerce kullanıcı, devrim yaratacak yeni uygulamamıza erişebilmek için, ön kayıt yaptırdı. Tüm dünyada hangi yatırım araçlarının daha çok talep edildiğini analiz edebilmemiz bizi heyecanlandırdı. Kullanıcılarımızdan gelen geribildirimler doğrultusunda, Abra platformuna yeni yatırım araçları eklemeye devam edeceğiz” diyor.

Vesayetsiz Cüzdan

Geleneksel bankacılık sistemi gibi davranan kripto cüzdanlar ve kripto takas sistemlerinin aksine Abra, vesayetsiz (non-custodial) bir platform. Yani, sahip olduğunuz tüm varlıklar, Bitcoin blok zincirinde tutuluyor. Bu da yaptığınız işlemleri, diğer kripto takas sistemleri ve kripto para cüzdanlarının kullanmış olduğu merkezi veritabanlarındaki işlemlerden çok daha güvenli ve kişiye özel hale getiriyor. Abra da vesayetsiz cüzdanın tüm bireylerin temel hakkı olduğu inancı ve bu cüzdanın dağıtık bir finansal sistemin temel köşe taşlarından biri olması gerektiği inancı ile ortaya çıkmış bir ürün. Geleneksel finans sistemine alternatif, dağıtık yapılar, herkese, her yerden, eşit yatırım olanakları imkanları vaadediyor.

Abra ile yatırıma başlamak

Abra ile yatırıma başlamak oldukça kolay. Kaydolmak ve sıfır komisyon masrafı ile Uluslar arası piyasalarda hisse senedi ve yatırım fonlarına yatırım yapmak için, Google Play veya Apple Store’dan Abra uygulamamasının indirilmesi ve Abra hesabının kurulması gerekiyor. Abra uygulamasında, kullanıcılar, banka hesapları (AB Ülkeleri ve Filipinler), havale ve EFT olanakları, kredi kartları veya sahip oldukları kripto para birimleri ile Abra uygulaması hesaplarına para aktarabiliyor. Hesabına, kaynakları aktardıktan sonra, Abra’nın desteklediği herhangi bir varlığa yatırım yapmaya başlayabiliyor.

Abra Hakkında

Abra, dünyanın ilk küresel yatırım uygulaması. Kripto para birimi takas platformları ve cüzdanlarının aksine, Abra’nın kullanmış olduğu, vesayetsiz cüzdan modeli (non-custodial wallet), akıllı temas teknolojisi kullanan Bitcoin blok zinciri teknolojisi ile destekleniyor. Kısaca, Abra daha güvenli, daha özel ve kullanıcısına parasının tüm kontrolünü teslim ediyor. Abra, kullanıcılarına Bitcoin de dahil olmak üzere 30 farklı kripto para birimine, 50 ulusal para birimine ve aralarında ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri ve yatırım fonları olmak üzere 50 geleneksel yatırım aracına, tek bir uygulama ile yatırım yapma olanağı getiriyor. Ayrıca, Abra kullanıcıları diğer Abra kullanıcılarına, anlık olarak, kripto para birimleri veya desteklenen ulusal para birimlerini aktarabiliyor. Merkez ofisi ABD San Francisco’da bulunan ve 2014 yılında kurulan Abra, 150’den fazla ülkede kullanılabiliyor. Abra’nın yatırımcıları arasında (Ortakları) American Express Ventures, First Round Capital, Foxconn Technology Group, Arbor Ventures, Lerer Hippeau, RRE Ventures, Silver 8 Capital vs. bulunuyor.

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