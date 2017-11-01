Sahibinden.com 6 Kategoride Altın Örümcek Ödülü Kazandı

sahibinden.com web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı girişimlerin değerlendirildiği Altın Örümcek Web Ödülleri 2017’de hem jüri hem de halk oylaması sonucunda toplam 6 ödülü evine getirdi. “Gayrimenkul & Emlak”, “Mobil Web Sitesi”, “Mobil Uygulama – Alışveriş” ve “Otomotiv” kategorilerinde Halkın Favorisi seçilerek toplamda 4 ödüle layık görülen sahibinden.com, “Mobil Uygulama – Alışveriş” ve “Gayrimenkul & Emlak” kategorilerinde jüri değerlendirmesinde de birincilik ödülünü aldı.

Mobil alanda yapılan yeniliklerin bu ödüllerin alınmasında büyük rol oynadığını söyleyen sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Tüm hizmet alanlarımıza entegre ettiğimiz teknoloji odaklı ve inovatif çalışma şeklimizin hem halk hem de ödül jürisi tarafından takdir edildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetlerde yeni teknolojileri uygulayarak kullanıcılarımızın hayatlarına hız ve kolaylık katmaya devam ediyoruz. Aylık 40 milyon üzerindeki aktif kullanıcı sayımız, 6 milyona yakın aktif ilanımızla Türkiye’nin en büyük pazaryerlerinden biri konumundayız. sahibinden.com’da Ekim ayı itibariyle 1 milyona yakın Emlak, 500 bine yakın Vasıta ilanı bulunuyor. Diğer taraftan günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş olan mobil alanında da her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. 2017 ilk yarı mobil verilerine göre iOS’ta 2.5M Android’de ise 4.6M aylık kullanıcıya ulaştık” dedi.

sahibinden.com hakkında

Aksoy Group bünyesinde, 2000 yılında kurulan sahibinden.com, yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile kendi iş alanındaki standartların belirleyicisi olmaya devam ediyor. Mart 2017’de ayda 42,6 milyon aktif kullanıcının, 263 milyon kez ziyaret ederek, 8 milyar sayfa görüntülediği sahibinden.com; 600’e yakın çalışanı, 6 milyona yakın aktif ilanı ve on binlerce ürün çeşidiyle Türkiye’nin en büyük elektronik ticaret ve ilan platformlarından birisi olma özelliğini taşıyor.