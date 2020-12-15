Samsung 5G akıllı telefonlarda küresel satışlarda ilk sırada

5G’nin dünya çapında yaygınlaşmasında teknolojileri ile önemli katkılarda bulunan Samsung yeni rekorlara koşuyor.

Strategy Analytics’in Ekim 2020’de yayınladığı rapora göre, Samsung Galaxy S20+ 5G, 2020’nin ilk yarısında elde edilen gelire göre dünyada en çok satan 5G cihaz oldu[2] ve şirketin küresel gelirdeki payının yüzde 9’unu oluşturdu. Aynı dönemde, Galaxy S20 Ultra 5G şirketin küresel gelirin yüzde 8’ini oluşturarak ikinci, Galaxy S20 5G ise küresel gelirin yüzde 5’ini oluşturarak üçüncü sırada yer aldı. Samsung’un Galaxy S20 üçlüsü böylece dünyada en çok satan 5G akıllı telefonlar olarak, küresel çapta 5G satış gelirlerinin yüzde 22’sini elde etmiş oldu.

Satış liderliğinin yanında Samsung, 5G teknolojisini dünyanın her yerine ulaştırmak için bir dizi yeni cihaz ve ağ çözümünü de piyasaya sürdü. Samsung, geçtiğimiz iki yıl boyunca Galaxy A51 5G gibi orta segment cihazlardan Galaxy Z Fold2 gibi kategori öncüsü cihazlara kadar eksiksiz bir Galaxy 5G telefon portföyü ortaya koydu. Samsung ayrıca 5G özellikli PC’leri ve tabletleri de piyasaya sürdü. Bunların yanında Samsung; 5G RAN, Çekirdek ve Ağ Otomasyon araçları dâhil olmak üzere 5G teknolojisini çeşitli ağ çözümleriyle ileriye taşımak amacıyla dünyanın önde gelen mobil operatörleriyle yakın iş birlikleri yürüttü.

Strategy Analytics Genel Direktörü Neil Mawston, konuyla ilgili şunları söyledi: “Samsung, 5G alanında bir lider olarak kendini kanıtladı ve dünya çapında 5G’nin geliştirilmesinde kilit rol oynadı. Önümüzdeki yılın sonuna kadar 660 milyon cihazı aşması beklenen küresel 5G akıllı telefon satışlarıyla şirketin yeni nesil mobil ağın genişlemesinde önemli bir rol oynamaya devam edeceğine inanıyoruz.”

Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ağ İş Birimi Ürün Stratejisi Küresel Başkanı Wonil Roh ise “Samsung, 5G’de önemli teknik atılımlar gerçekleştirdi ve tüm bunlar on yılı aşkın süredir devam eden araştırma ve geliştirmemizin bir sonucu. Şirket içi yonga setlerimiz ve yazılımımızla desteklenen Samsung’un 5G RAN ve Çekirdek çözümleri, operatörlere rekabetçi bir performans sağlıyor. Biz de dünyanın her yerindeki müşterilerimize benzersiz deneyimler sunarak küresel 5G pazarının ön saflarında yer almaya devam edeceğiz.” dedi.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim İş Birimi Amiral Ürünler Ar-Ge Ekibi Başkanı Won-Joon Choi da şu açıklamada bulundu: “Bizim hedefimiz her zaman 5G’nin gücünü mümkün olduğu kadar çok insana ulaştırarak, öncü yeniliklerimizle endüstrimizi ileriye taşımak oldu. Galaxy 5G cihazlarının erkenden yakaladığı bu başarı, Samsung’un kullanıcılarına 5G çözümlerini sunma konusunda ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Farklı fiyat seçenekleriyle Galaxy 5G cihazlarından oluşan daha geniş bir cihaz yelpazesi geliştirerek bu yolda yürümeye devam edeceğiz.”

Samsung 5G dönüşümüne öncülük ediyor

Bu başarı aynı zamanda Samsung’un on yılı aşkın bir süredir devam eden ve 5G’nin gelişimine katkıda bulunan vizyonunun da göstergesi. Samsung, 10 yılı aşkın bir süredir anlamlı yenilikler yaratma ve güçlü bir ortaklık ağı oluşturma yönünde yatırımlar yaparak 5G teknolojisinin temellerini atıyor. Samsung yonga setlerinden ağ çözümlerine ve cihazlara uzanan geniş bir kapsamda 5G teknolojisinin ortaya çıkışından bu yana 5G’nin önemli bileşenlerini geliştirmeye devam ediyor.

Samsung’un uzman araştırma ve geliştirme ekipleri; standardizasyon grupları ve operatörlerle yapılan iş birliklerinin yanı sıra 5G teknolojisinin taahhüt ettiği veri hızlarından ve bant genişliğinden daha fazlasını sunabilen bir teknoloji yaratmayı başardı. Şirket, 2009 yılında ultra yüksek frekanslı mmWave teknolojisi alanında araştırmalar yürütmeye başladı. 2013’e gelindiğinde, yapılan testlerde 1Gbps hızın üzerine ulaşılırken bundan bir yıl sonra, mmWave kullanılarak 7.5Gbps hızla yeni bir rekora imza atıldı. 2018’den bu yana Samsung’un sunduğu çeşitli 5G ağ çözümleri, 5G hizmetlerinin Japonya, Kore ve ABD’de ticari olarak piyasaya sürülmesinde kilit rol oynadı.

Samsung, tüketicilerin en iyi 5G deneyimini yaşamalarını sağlamak amacıyla özellikle 5G Bağımsız ağlar, özel 5G ağları ve kritik görev ağlarında 5G teknolojisini ileriye taşıma konusunda BT firmaları ve mobil operatörlerle yaptığı iş birliklerinin kapsamını genişletti. Ayrıca, Samsung’un 5G ağ çözümleri portföyü RAN, Çekirdek ve Ağ otomasyon araçları gibi son teknoloji gelişmiş 5G ağ çözümlerini de içeriyor.

Ağ çözümlerinin yanı sıra Samsung dünyanın ilk satın alınabilir 5G telefonu Galaxy S10 5G ve ilk 5G tableti Galaxy Tab S6 5G’yi 2019 yılında piyasaya sürdü. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Samsung, akıllı bağlantılar ve Galaxy cihazları ile tüketiciler için 5G deneyiminde iyileştirmeler yapmaya devam etti.

5G’yi daha dazla insana ulaştırmayı amaçlıyor

Samsung, daha çok pazarda daha fazla insana yeni nesil bağlantı imkânı sağlamayı hedefliyor. Bu planın önemli bir parçası, üst düzey segment olarak adlandırdığı modeller haricinde de, daha fazla cihaz seçeneği sunmak ve daha geniş bir giriş ve orta segment cihaz yelpazesine de 5G bağlantısını getirmek. Diğer bir önemli unsur da Samsung’un 5G ağ ayak izini dünya çapında genişletmek ve dünya çapında daha fazla müşteriye ve pazara sürükleyici 5G deneyimleri sunmak olarak belirtiliyor.

Portföyünü genişletmenin yanı sıra Samsung, 5G deneyimini daha da iyileştirmek için çığır açan keşifler yapıyor. Bu yıl Samsung, tamamen sanallaştırılmış 5G RAN’ı (vRAN) piyasaya sundu ve mobil operatörlere performansı artırılmış, esnek, ölçeklenebilir, uygun maliyetli 5G ağlar sağlayarak ağ sanallaştırmanın gücünü ortaya koydu. Şirket ayrıca, operatörlerin kullanıcıları için gelişmiş 5G deneyimleri sağlamasına olanak tanıyan bir 5G iç mekân çözümü olan Samsung Link Cell’i de tanıttı. Ek olarak, Samsung’un ekim ayında piyasaya sürdüğü C-Band Massive MIMO radyo çözümü, daha fazla insanın sürükleyici 5G deneyimlerine erişmesini sağlayacak.

Bu gelişmeler, Samsung’un sanallaştırılmış çekirdek çözümlerini sergilemek ve 5G uçtan-uca ağ dilimlemeyi test etmek, ilerlemek ve 5G’nin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla büyük küresel operatörlerle iş birliği yaparak yürüttüğü kapsamlı 5G teknolojisi çalışmalarının bir sonucu olarak başarıldı.

Samsung ayrıca, Endüstriyel IoT’den (IIoT) daha hızlı veri aktarım hızlarına ve gelişmiş güvenliğe kadar teknolojinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olacak 5G standartları geliştirmek hedefiyle 3GPP gibi kuruluşlarla beraber yürüttüğü uzun soluklu çalışmalarına devam ediyor.

Galaxy S20 serisinin globalde yakaladığı başarıyla birlikte, Samsung 5G’nin yaygınlaştırılma temposunu şimdiden belirleyerek, yeni nesil bağlantı konusunda tüketici beklentilerini şekillendirmeyi başardı. Samsung bu teknolojiyi iyileştirme ve bağımsız 5G akıllı telefonlar da dâhil olmak üzere 5G teknolojisini daha geniş bir cihaz yelpazesiyle daha erişilebilir hale getirme konusunda hayati bir rol oynamaya devam ederken 5G’nin geleceği her zamankinden daha umut verici görünüyor.