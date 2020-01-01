Samsung 8K özellikli televizyonları ve diğer cihazları ayırt etmek için sertifka programı başlatıyor

Samsung, Sertifika Programı’nı başlatmak üzere 8K Derneği ile iş birliğine gitti

Seul, Kore – 1 Ocak 2020 – Samsung Electronics, bugün, 8K özellikli televizyonları ve diğer cihazları ayırt etmek için tasarlanmış ve türünün ilk örneği olan bir sertifika programı oluşturmak üzere 8K Derneği (8KA) ile ortaklık yaptığını duyurdu. Bu ortaklık, gelecek yıl Samsung’un QLED 8K için 8KA tarafından sertifikalandırılan ve yeni sertifika logosunu taşıyan ilk TV’lerden biri olması nedeniyle başka bir dönüm noktası.

Samsung Electronics Görüntü ve Ekran İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hyogun Lee, “8K Derneğinin kurucu üyelerinden biri olmaktan ve bu program ile sertifikalandırılmış yeni QLED 8K TV serimizle gurur duyuyoruz. Amacımız, tüketiciye satın alma kararı verirken premium 8K ekranları, diğer cihazlardan kolayca ayırt etme olanağı sağlamak. Ev eğlence sistemleri ve TV’ler birçok tüketicimiz için önemli yatırımlar ve 8KA Sertifika Logosu’nun onlara rehberlik edeceğini umuyoruz.” dedi.

8KA Sertifika Programı; netlik, kontrast ve renk ile yüksek dinamik aralık (HDR) performansı açısından standart 4K televizyonların dört katından daha fazla piksel içeren televizyonların kolaylıkla ayırt edilmesini amaçlıyor. Test edilen özellikler arasında 7680 x 4320’ye varan ekran çözünürlüğü, 600 nit’ten yüksek tepe parlaklığı, HDMI2.1 görüntü aktarımı ve yüksek verimli video codec (HVEC) bulunuyor.

Samsung Electronics gibi üye şirketler, 8KA tarafından onaylandıktan sonra 8K sertifikalı TV’leri tanıtabilecekler. 8KA, 8K ekosistemine üye katılımını, yenilikleri ve içerik geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla bu yıl birçok farklı sektörde daha fazla eğitim vermeyi de planlıyor.

8KA, farklı sektörlerdeki genişlemeye ek olarak, 8K sektörü için yapacağı tanıtım faaliyetlerini demolar aracılığıyla ve 8K özellikli ürünlerin ileri teknolojik gelişimini, üretim sürecini, teslimat seçeneklerini ve görüntüleme cihazlarını sergileyerek yaygınlaştırmayı da planlıyor. Programlar ve girişimler, tüketicilerin 8K içeriği, ekosistemi ve standartları ile nasıl etkileşimde bulunabileceğini gösterecek.

8KA, geçen yıllarda 4K standartlarının benimsenmesi ve tüketici satın alma döngüsünün gelişimine benzer bir şekilde 8K için de içerik oluşturma, dağıtım ve evlerde kullanım konusunda daha fazla yaygınlaşma öngörüyor. Bugüne kadar, ortak şirketler ve kuruluşların 8K Derneği’ne katılması ile üye sayısı genişleyerek 22’den fazla şirkete ulaştı.

8K Derneği ve Samsung QLED 8K TV’ler hakkında daha fazla bilgi için samsung.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Samsung Electronics Hakkında

Samsung Electronics Co. Ltd. dünyaya dönüştürücü fikirler ve teknolojiler sayesinde ilham veriyor ve geleceği şekillendiriyor. Samsung Electronics, televizyon, akıllı telefon, giyilebilir cihazlar, tabletler, kameralar, dijital gereçler, ağ sistemleri, hafıza, yarı iletken ve LED çözümleri dünyasını yeniden tanımlıyor.

8K Derneği Hakkında

Kuruluşun misyonu, büyük ekran eğlencesine çok daha büyük bir keyif katacak olan 8K ürünlerinin beğeni ve farkındalığını artırmak. Faaliyetlerimiz, gelişim performansı ve arayüz özellikleri, uyum logo programları, eğitim ve 8K ekosistem geliştiricileri ile 8K pazarının oluşturulmasına yardımcı olacak koordinasyonun sağlanmasını kapsıyor.