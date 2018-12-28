Samsung Akıllı TV’lerinde bulunan Uzaktan Erişim özelliği

Samsung kullanıcıları, ağ cihazlarını Smart TV üzerinden bağlayama ve yönetmek için uzaktan erişim özelliğini tanıttı

Samsung 2019 Akıllı TV'lerde uzaktan erişim özelliği, kullanıcıların ağ aygıtlarını ekran üzerinde kontrol etmelerini, Internet'e erişmelerini, bulut ofisine erişmelerini ve daha fazlasını sunuyor.

SEOUL, Kore - 27 Aralık 2018. Samsung Electronics Co, Ltd Bugün, 2019'dan başlayarak, Smart TV, serideki yeni bir uzaktan erişim özelliğini açıkladı. Uzaktan erişim fonksiyonu; Kullanıcıların Samsung Smart TV'leri kullanarak ilgili programları ve uygulamaları kontrol etmelerine izin vererek, bilgisayarlara, tabletlere ve akıllı telefonlara kablosuz olarak bağlanmalarını sağlar.

Klavyeler gibi giriş aygıtları da uzaktan erişimli Samsung Smart TV'lere bağlanabilir. Böylece kullanıcılar içeriklerini ekranda kolayca kontrol edebilirler. Kullanıcıların, ayrı bir HDMI bağlantısına ihtiyaçları yoktur, böylece odalarındaki bilgisayara oturma odasındaki TV'den erişebilirler, böylece internete erişebilirler veya bağlı bir klavyeyi ve fareyi kullanarak TV ekranında oyun oynayabilirler.

Uzaktan erişim sayesinde, kullanıcılar içeriği büyük ekranda görüntüleyebilir ve TV'ye doğrudan bağlı olan cihazları ve klavyeden kontrol edebilirler. Ek olarak, bulut tabanlı web ofis servisine uzaktan erişim yoluyla da erişilebilir. Böylece, kullanıcılar Smart TV'den dosyalara erişebilir ve belgelerle çalışabilir.

Veya Samsung, kullanışlı ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sunmayı taahhüt eder. Uzaktan erişim sayesinde tüketiciler, cihazlarına yüklenen çeşitli programlara, uygulamalara ve bulut hizmetlerine televizyon ekranlarından erişebilecekler. Samsung Electronics Visual Display Başkan Yardımcısı Bashkan Heogun Lee, devam etti: çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Uzaktan erişim fonksiyonu; Samsung ve önde gelen kurumsal yazılım geliştiricisi, VMware'in tüketicilere sunduğu sanal bir masaüstü altyapısı (VDI) olan VMware Horizon ile dünyanın her yerinde kullanılabilir.

Samsung ve VMware, çalışan verimliliğini arttırma konusunda ortak bir tutkuyu paylaşıyor, dedi, VMware son kullanıcıları için genel başkan yardımcısı ve BT genel müdürü Inkar Shankar Ayer. İşbirliğimizi genişletmeye devam edeceğiz. Uzak çalışanlar, Samsung Smart TV'ler dahil, en sevdikleri Samsung cihazlarından sanal masaüstlerine, uygulamalarına ve çevrimiçi hizmetlerine sorunsuz bir şekilde erişmeye devam edecek.

Samsung, kablosuz bağlantıların ve bulut hizmetlerinin güvenlik sorunlarını çözmek için, uzaktan erişim özelliğine Knox'un kendi güvenlik teknolojisini ekledi. 2015'ten beri Samsung Smart TV dizisine dahil olan Knox, gerçek zamanlı koruma için düzenli ürün yazılımı güncellemeleriyle desteklenmektedir. Knox, Ortak Kriterler güvenlik sertifikasına sahiptir ve televizyon endüstrisindeki tek güvenlik çözümüdür.