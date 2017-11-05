Samsung Dahili Uydu Alıcı Bulunan Tv’lerin Kanal Ayarları

Samsung marka televizyonların menüleri biraz yavaş çalışıyor olsa bile kurulum ayarları genel olarak web sitesi veya uygulama mantığında dizayn edilmiş. Çok zor bir kurulum gerektirmiyor ama rehber arayanlar için menüleri ve ayarları açıklamaya çalışacağız.

Kumandadan ayarlara girin ve açılan menüde Çanak Anten ikonu ile Yayın olarak adlandırılmış menüye girin. Bu menüde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

Samsung dahili uydu alıcı ayarları;

Otomatik Ayarlama

Anten Tipi

Kanal Listesi

Kılavuz

Program Yöneticisi

Favorileri Düzenle

Kanal Ayarları

Altyazı

Kanal ayarları menüsünü seçin.

Yine bu menüde aşağıdaki ayarlar sizi karşılayacak.

Ülke

Manuel Ayarlama

İnce Ayar

Kanal Listesi Aktarımı (Kanal Lstsni Aktrn)

Cam Operatör Profili

Uydu Sistemi

Uydu sistemi menüsünü seçin. Televizyon size pin numarası soracak.

Uzaktan kumanda sayı tuşlarını kullanarak PIN numaranızı girin. Eğer daha önceden değiştirilmemiş ise bu numara dört tane sıfırdır. Yani “0000”.

Menüye başarılı bir şekilde giriş yapın. LNB gücünün Açık olarak seçili olduğunu kontrol edin. Daha sonra LNB ayarları menüsüne giriş yapın.

LNB ayarları

Uyduyu Türksat 42E seçin. Yeni uydu ismi Türksat 4A olarak bulmaya çalışmanıza gerek yoktur.

Transponder 12209 Mhz, H/L

DİSEqC Modu 1/4

LNB Osilatörleri Alt 9750 Mhz

LNB Osilatörleri Üst 10600 Mhz

22kHz tonu Otomatik olarak seçin.

Bu ayarları yaptıktan sonra Yayın ayarlarına geri dönün. Menüden Kanal ayarlarını seçin. Menüde tekrardan Manuel Ayarlama yazan yeri tıklayın. Açılan sayfada biraz önce ayarını yaptığınız Türksat 42E yazısının yanında bulunan Tara menüsüne basın.

Sistem, Uyduyu Tara menüsünü açacaktır.

Türksat 42E değerlerini ayarların yazısının altında bulunan Transponder menüsüne geçiş yapın. Açılan küçük menüde rakamlar görecekseniz. Bu listeyi kaydırın ve YENİ yazan yeri bulun ve seçin. Akıllı kumanda kullanıyorsanız tutturmanız zor olabilir çok sinirlenmeyin 🙂 Tekrar bir menü daha açılacak.

Frekans: 12423

Simge Hızı: 30000 KS/s

Polarite: Yatay

Otomatik ayarlama yapmak için aşağıdaki rakamları girin.

TÜRKSAT 4A

ŞEBEKE TARAMA FREKANSLARI

OTOMATİK KANAL ARAMA İÇİN

AVRUPA VE TÜRKİYE İÇİN

FREKANS: 12380 MHz

POLARİZASYON: Dikey (V)

SEMBOL ORANI: 27500

FEC: 3/4

ORTA DOĞU VE TÜRKİYE İÇİN

FREKANS: 11747 MHz

POLARİZASYON: Yatay (H)

SEMBOL ORANI: 27500

FEC: 5/6

Bu ayarları girerek Tamam tuşuna basın.

Kaydımızı yapınca arama menüsü tekrar açılacak. Doğru ayar yapıldıysa Sinyal Kalitesi yüksek olarak gösterecektir.

Transponder: Yeni

Tarama Modu: Tüm Kanallar (ya da size kalmış)

Şebeke arama: Etkinleştir

Bu ayarlardan sonra ARA tuşuna basın.

Sistem arama ekranı açılacak ve size bulduğu TV ve radyo kanallarını gösterecektir.