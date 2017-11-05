Samsung Dahili Uydu Alıcı Bulunan Tv’lerin Kanal Ayarları
Samsung marka televizyonların menüleri biraz yavaş çalışıyor olsa bile kurulum ayarları genel olarak web sitesi veya uygulama mantığında dizayn edilmiş. Çok zor bir kurulum gerektirmiyor ama rehber arayanlar için menüleri ve ayarları açıklamaya çalışacağız.
Kumandadan ayarlara girin ve açılan menüde Çanak Anten ikonu ile Yayın olarak adlandırılmış menüye girin. Bu menüde aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.
Samsung dahili uydu alıcı ayarları;
Otomatik Ayarlama
Anten Tipi
Kanal Listesi
Kılavuz
Program Yöneticisi
Favorileri Düzenle
Kanal Ayarları
Altyazı
Kanal ayarları menüsünü seçin.
Yine bu menüde aşağıdaki ayarlar sizi karşılayacak.
Ülke
Manuel Ayarlama
İnce Ayar
Kanal Listesi Aktarımı (Kanal Lstsni Aktrn)
Cam Operatör Profili
Uydu Sistemi
Uydu sistemi menüsünü seçin. Televizyon size pin numarası soracak.
Uzaktan kumanda sayı tuşlarını kullanarak PIN numaranızı girin. Eğer daha önceden değiştirilmemiş ise bu numara dört tane sıfırdır. Yani “0000”.
Menüye başarılı bir şekilde giriş yapın. LNB gücünün Açık olarak seçili olduğunu kontrol edin. Daha sonra LNB ayarları menüsüne giriş yapın.
LNB ayarları
Uyduyu Türksat 42E seçin. Yeni uydu ismi Türksat 4A olarak bulmaya çalışmanıza gerek yoktur.
Transponder 12209 Mhz, H/L
DİSEqC Modu 1/4
LNB Osilatörleri Alt 9750 Mhz
LNB Osilatörleri Üst 10600 Mhz
22kHz tonu Otomatik olarak seçin.
Bu ayarları yaptıktan sonra Yayın ayarlarına geri dönün. Menüden Kanal ayarlarını seçin. Menüde tekrardan Manuel Ayarlama yazan yeri tıklayın. Açılan sayfada biraz önce ayarını yaptığınız Türksat 42E yazısının yanında bulunan Tara menüsüne basın.
Sistem, Uyduyu Tara menüsünü açacaktır.
Türksat 42E değerlerini ayarların yazısının altında bulunan Transponder menüsüne geçiş yapın. Açılan küçük menüde rakamlar görecekseniz. Bu listeyi kaydırın ve YENİ yazan yeri bulun ve seçin. Akıllı kumanda kullanıyorsanız tutturmanız zor olabilir çok sinirlenmeyin 🙂 Tekrar bir menü daha açılacak.
Frekans: 12423
Simge Hızı: 30000 KS/s
Polarite: Yatay
Otomatik ayarlama yapmak için aşağıdaki rakamları girin.
TÜRKSAT 4A
ŞEBEKE TARAMA FREKANSLARI
OTOMATİK KANAL ARAMA İÇİN
AVRUPA VE TÜRKİYE İÇİN
FREKANS: 12380 MHz
POLARİZASYON: Dikey (V)
SEMBOL ORANI: 27500
FEC: 3/4
ORTA DOĞU VE TÜRKİYE İÇİN
FREKANS: 11747 MHz
POLARİZASYON: Yatay (H)
SEMBOL ORANI: 27500
FEC: 5/6
Bu ayarları girerek Tamam tuşuna basın.
Kaydımızı yapınca arama menüsü tekrar açılacak. Doğru ayar yapıldıysa Sinyal Kalitesi yüksek olarak gösterecektir.
Transponder: Yeni
Tarama Modu: Tüm Kanallar (ya da size kalmış)
Şebeke arama: Etkinleştir
Bu ayarlardan sonra ARA tuşuna basın.
Sistem arama ekranı açılacak ve size bulduğu TV ve radyo kanallarını gösterecektir.