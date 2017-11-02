Samsung Doğrum Gününü İndirim ve Hediyelerle Kutluyor

SAMSUNG DOĞUM GÜNÜNÜ, ONLINE MAĞAZADA SUNDUĞU KAÇIRILMAYACAK İNDİRİM VE HEDİYELERLE KUTLUYOR

Samsung Electronics Türkiye, Samsung’un doğum gününe özel bir sürpriz yaparak, Online Mağaza’daki tüm ürünleri kapsayan kaçırılmayacak, çok avantajlı bir kampanya başlattı. 7 Kasım’da sona erecek olan ve eşsiz fırsatlar sunan Samsung Alışveriş Haftası kampanyasına ilk günden çok yoğun bir ilgi vardı.

Samsung Electronics Türkiye, Samsung’un kuruluşunu kutlamak amacıyla, 7 Kasım tarihine kadar geçerli olacak Alışveriş Haftası kampanyasını başlattı. Tüm ürün gruplarını kapsayan indirimler ve hediyeler sunan Samsung Online Mağaza’daki bu çok avantajlı kampanya ilk gününde büyük ilgi gördü.

Samsung Alışveriş Haftası kapsamında seçili beyaz eşya ürünlerinde %25 indirim, Galaxy Note8 ile birlikte DeX multimedya istasyonu ve kablosuz klavye ya da 128 GB MicroSD kart ve kablosuz şarj standı hediyesi, Galaxy S8 ve S8+ modelleri ile birlikte Gear 360 Kamera ve 128 GB MicroSD kart hediyesi, QLED TV modelleri ile birlikte HW-MS750 Soundbar hediyesi gibi çok cazip fırsatlar sunuluyor.

KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER SADECE 7 KASIM’A KADAR GEÇERLİ

Samsung Alışveriş Haftası’ndaki fırsatlar, shop.samsung.com/tr adresinden ulaşılabilen Samsung Online Mağaza’da 7 Kasım tarihine kadar geçerli olacak.

SAMSUNG ALIŞVERİŞ HAFTASI İNDİRİM VE HEDİYELERİ

-Samsung Online Mağazasından satın alınacak seçili Beyaz Eşya ürünlerinde %25 indirim.

-Galaxy Note8 Akıllı Telefonlar ile birlikte DeX Multimedya İstasyonu + Kablosuz Klavye veya Samsung 128 GB MicroSD + Samsung Kablosuz Şarj Standı Hediye

-Galaxy S8 veya Galaxy S8+ alışverişlerinde Gear 360 Kamera ve 128 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye

-QLED TV’lerde HW-MS750 Soundbar Hediye

-55” üzeri seçili UHD TV ürünlerinde HW-MS550 Soundbar 1.399 TL yerine 839 TL

-Seçili 50” ve 55” Televizyonlarda indirimli fiyatlar

-500L üzeri Samsung Buzdolaplarında VCC45W0S3R/XTR Elektrikli Süpürge Hediye

-9 kg ve üzeri Samsung Çamaşır Makinelerinde ME711/AND Mikrodalga Fırın Hediye

-Seçili Samsung Monitörlerde indirimli fiyatlar

-49” Kavisli Oyuncu Monitörü ile birlikte HW-MS6501/TK Sound Plus Soundbar Hediye

-250GB veya 256 GB SSD’ler ile birlikte 32 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye

-MZ-75W500BW 500 GB SSD ve MZ-7KE512BW kodlu 512 GB SSD ürünlerinde 64 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye