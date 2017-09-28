Samsung Dünyanın En Değerli Markaları Listesinde 6. Oldu

Samsung, Interbrand'ın En iyi Global Markalar 2017 listesinde bir basamak daha yukarı çıktı. Samsung, önceki yıla göre %9 yükselme kaydetti ve marka değeri 6.62 milyar dolar oldu. Samsung böylece en değerli markalar listesinde 6. oldu.

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İlk defa 2012 senesinde en iyi 10 marka listesine girebilen Samsung 5. yılda 4 sıra birden yükseldi. Samsung'un bu başarısında akıllı telefonlarının payı büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle son telefonu Galaxy S8'ın başarısı listedeki yerini sağlamlaştırdı. Samsung'un bellek bölümü ise rekor kar bildirdi. Samsung'un, Family Hub buzdolabı ve AddWash çamaşır makinesi gibi yenilikçi ve ödül kazanan yeni ürünler tanıttığı, bir yandan da yeni QLED TV ve The Frame ile TV pazarında çığır açtığının altı çizildi.

Samsung Electronics’in bu yıl bir sıra daha yükselerek 6’ncı olmasını değerlendiren Samsung Electronics Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı YH Lee: “İnsanların hayatını iyileştirmek için, değer taşıyan gelişmeler kaydetmeye yönelik gösterdiğimiz çabalar marka değerimizin yükselmesine katkıda bulunuyor. Bu yılki sıralamamız, tüketiciler nezdinde güven kazanma çabalarımızın meyvelerini verdiğini gösteren olumlu bir işaret oldu” dedi.

Listede ilk 10 sırayı aşağıdaki markalar paylaşıyor

1 - Apple

2 - Google

3 - Microsoft

4 - Coca Cola

5 - Amazon

6 - Samsung

7 - Toyota

8 - Facebook

9 - Mercedes

10 - IBM