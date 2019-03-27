Samsung Galaxy A Serisinin En Büyük Ekranlı Üyesi Yeni Galaxy A70 Tanıtıldı

Yeni Samsung Galaxy A70,6.7 inç boyutundaki Sonsuz-U tasarımına sahip Süper AMOLED ekranı , 4500mAh Bataryası ve Süper Hızlı Şarj Özelliği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor

Seul, Kore - 27 Mart 2019 - Samsung Electronics, popüler Galaxy A serisinin en yeni akıllı telefon modeli olan Galaxy A70’i tanıttı. Samsung’un en son yenilikleri ve gelişmiş özellikleriyle donatılan Galaxy A70; şık tasarımını geniş sonsuz ekran, yüksek performanslı üçlü arka kamera, güçlü[1] pil ve bağlantı seçenekleriyle tamamlıyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Günümüzde tüketiciler telefonlarını görsel açıdan çok daha etkin bir şekilde kullanıyor. Daha uzun süre bağlı kalıp deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu ancak, kullanıcıların anlık olarak birbirleriyle olan etkileşimini iyileştiren özelliklerle mümkün olabiliyor. Yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak için, günümüzdeki bağlantı kurma alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yeni Galaxy A70’i geliştirdik.”

Etkileyici Ekran ve Şık Tasarım

6,7” Sonsuz-U ekran ile Galaxy A serisinin bugüne kadarki en büyük ekrana sahip modeli olan Galaxy A70, günlük işleriniz için uçtan uca çok daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Galaxy A70, şık ve cihazın rahatça tutulmasına imkan veren ergonomik tasarımın yanı sıra; etkileyici kullanım deneyimi sunan 20:9 ekran oranıyla dikkat çekiyor.

Galaxy A70, bu yılın modası olan Prizma Mercan renginin yanı sıra, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu renk seçenekleri ışığın yönüne ve yansımalara göre etkileyici renk geçişleri oluşturan şık prizma efekti ile etkileyici tasarımı bir adım öne taşıyor.

Anı Kaçırmamanız için 32 MP çözünürlüklü kameralar

Galaxy A70’in 32 MP yüksek çözünürlüklü ön ve arka lenslere sahip gelişmiş üçlü kamerası, görüntü kalitesinden ödün vermeden parlak ve net fotoğraflar[2] çekiyor. Derinlik lensi çekimden önce ve sonra alan derinliğini ayarlamanıza olanak veriyor, böylece fotoğrafta istediğiniz yeri öne çıkarabiliyorsunuz. 8 MP Ultra Geniş Kamerası ile birlikte neredeyse insan gözüne yakın izleme açısını sunan 123 derecelik geniş fotoğraflar elde edebiliyorsunuz.

Galaxy A70’in 20 farklı sahneyi tanıyıp ona göre ayar yapan Görsel Zekâsı, çekim kalitesini artırıyor. Çekimden önce hataları otomatik olarak belirleyen Hata Tespit Özelliği ise mükemmel kompozisyonlar oluşturmanıza imkan sağlıyor.

Uzun Kullanım için 4500mAH batarya ve Hızlı Şarj

4.500 mAH kapasiteli güçlü bir pile sahip olan Galaxy A70, size neredeyse gün boyunca[3] paylaşım yapma, video izleme ve oyun oynama imkanı veriyor. Şu ana kadar tanıtılan yeni A serisindeki hızlı şarj özelliğinden daha üstün olarak[4]25W Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde cihazınızı daha kısa süre içinde yeniden kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Güvenliğiniz için Ekran İçi Parmak İzi Okuyucu Galaxy A70’in ekranda bulunan parmak izi tarayıcısı, kolay bir erişim ile telefonu açmanızı sağlayarak konforlu bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Tüm Galaxy Deneyimini Yaşayın

Galaxy A70’te üretkenliği ve odaklanmayı artıran Samsung One UI platformu kullanılıyor. Samsung Galaxy kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanan One UI, kontrolleri tek elle erişilebilir hale getiren Tek Elle Kullanım özelliği ile geliyor. One UI’daki Gece Modu ise ekranı akşam saatlerinde göz yormayan bir kullanıma uygun hale getiriyor.

Samsung Galaxy A70 Teknik Özellikleri**

Galaxy A70 Ekran 6,7” FHD+ (1080x2400) Super AMOLED Sonsuz-U Ekran Kamera Arka Ana: 32 MP, F1.7 Ultra Geniş: 8 MP, F2.2 (123°) Derinlik: 5 MP, F2.2 Ön 32 MP, F2.0 Gövde 164,3 x 76,7 x 7,9 mm AP Sekiz Çekirdek, (2.0GHz + 1.7GHz) Bellek 6 GB 128 GB Dahili Depolama Micro SD yuvası (512 GB’a kadar) Pil 4.500 mAh 25W Süper Hızlı Şarj İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie) Biyometrik Kimlik Doğrulama Ekran içi Parmak İzi Okuyucu, Yüz Tanıma Renk Prizma Siyah, Prizma Mercan, Prizma Beyaz Tasarım 3D Glasstic

*Özellikler ve hizmetler bölgelere ve modellere göre farklılık gösterir.

**Bu belgede sunulan tüm işlevler, özellikler, teknik bilgiler ve ürünle ilgili diğer ayrıntılar dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, avantajlar, tasarım, fiyat, bileşenler, performans, bulunabilirlik ve ürünün becerileri önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.