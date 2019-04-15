Samsung Galaxy A2 Core resmileşti ve beklendiği gibi geldi.

Lansmanı yapılan cihaz o kadar düşük versiyon ki samsung.com üzerinde sayfası bile henüz yok. Telefon, Exynos 7870 yonga setinde (8x Cortex-A53 çekirdeği, Mali-T830 MP1, 14nm) Android 9 Pie Go sürümünü çalıştırıyor. Yalnızca 1GB RAM ve 16GB depolama alanına ve ayrıca bir microSD kart yuvasına (256 GB kartlara kadar) sahiptir. Go sürümü bir telefon için standart özellikler.

5 ”LCD ekran, modern standartlara göre küçüktür. 540 x 960fps çözünürlüğe sahiptir. Ekran çok iyi değil ama işlemci gücünü iyi optimize etmesini sağlar. Arkasında bir 5MP kamera ve önünde bir 5MP selfie kamera var. Çentik vs. bulunmuyor, eski kaba kasa telefonlardan.

VoLTE destekli çift SIM kart, 2.4GHz Wi-Fi b / g / n ve Bluetooth 4.2 LE. 3.5mm kulaklık girişi var ve bir FM radyo alıcısı var. Batarya 2.600mAh kapasiteye sahiptir.

Samsung A2 Core şu anda 5,300 INR (76 $ / 68 €) karşılığında satın alınabiliyor. Türkiye'de henüz satışı bulunmuyor.