Samsung Galaxy A5 the process com.android.phone has stopped hatası çözümü

Bu hata bir çok Android telefon için geçerli bir hatadır. Bu hatayı okuyarak sorunu anlamak zor fakat kurtulmak kolaydır. Bir kaç prosedürden sonra bu sorundan kurtulmanız gerekir.

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Samsung Galaxy A5 üzerinde sorunu çözmeyi deneyelim.

Telefonun ön belleğini ve verilerini temizleme

Uygulamaları sıfırlayarak tüm temel hizmetleri sıfırlamış olursunuz. Bu sayede bozulmuş ön bellek dosyalarını sıfırlama yapar.

Ayarlardan depolama alanına geçiş yapın

Ön belleği temizlemeyi seçin

Tamam diyerek komutu sonlandırın

Telefonu yeniden başlatın. Sorun devame diyorsa aşağıdaki adımları yapın.

Telefonu güvenli modda yeniden başlatın

Telefonu güvenli modda başlatmak bütün 3. taraf uygulamaları devre dışı bırakır. Bu modda yüklenen uygulamalar aktif hale gelmez.

Cihazınızı kapatın

Güç tuşuna basılı tutun

Ekranda Samsung logosu göründüğünde güç tuşunu bırakın

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra Ses kısma tuşuna basın ve basılı tutun

Aygıt yeniden başlatılıncaya kadar Ses kısma tuşuna basmaya devam edin

Eğer başarılı bir şekilde yapıldıysa telefonun sol alt köşesinde Güvenli mod yazacaktır

Bu modda dahi hata varsa aşağıdaki işlemleri yapın.

Güncelleştirilmesi gereken uygulamaları güncelleme

Aana ekranda Google Play ikonuna basılı tutun

Ufak bir menü açılacak (Uygulamalarım)

Güncellenmesi gereken uygulamaları güncelleyin

Bazı uygulamaların bu hataya sebep olabileceğini düşünüyorsanız bu uygulamaların ön belleklerini silin veya uygulamaları kaldırın

Bunlaırn hiç birisi işinizi görmediyse telefonun yedeklerini alın ve telefonu fabrika ayarlarına alın

process com.android.phone has stopped hatası halen gözüküyorsa sorunu nihai olarak düzeltmek için telefonu fabrika ayarlarına almanız gerekiyor. Dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın. Sıfırlama işlemi başlatmadan önce Google kullanıcı adı ve şifrenizi de hazırlayın.

Galaxy A5'inizi nasıl formatlarsınız? (Hard format)

Cihazınızı kapatın

Ses açma tuşuna ve ana menü tuşuna basılı tutun

Androdi logosunu gördüğünüzde tüm tuşları bırakın ve 30 ila 60 saniye arasında kurtarma seçeneklerinin gelmesini bekleyin.

Verileri sil / Fabrika ayarlarına al menüsüne geçiş yapın. (wipe data / factory reset) Ses tuşları ile bu geçişleri yapabilirsiniz.

Sıfırlama işlemi başlayacak ve telefon yeniden başlatmanız istenecektir. (Reboot)

Cihazınızı yeniden başlatmak için güç tuşunu kullanın