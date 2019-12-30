Samsung Galaxy A50 Hard Reset / Format Atma

Samsung Galaxy A50 hard reset nasıl atılır? Samsung Galaxy A50’de format nasıl atılır? Samsung Galaxy A50‘de fabrika ayarlarına nasıl dönülür? Samsung Galaxy A50’de resetleme nasıl yapılır? Samsung Galaxy A50’de kurtarma modundan nasıl çıkılır?
Hard Reset, Format Atma veya fabrika ayarlarına alma olarak adlandırılan Android 9 Pie kullanan telefonu formatlama işlemleri aşağıdaki adımları uygulayarak tamamlayabilirsiniz.
Galaxy A50 Format
- Güç tuşunu kısa bir süre basılı tutun ve iki kez yeniden başlat öğesine dokunun.
- Cep telefonu titrediğinde, Ses Açma + Güç düğmesine kısa bir süre basın.
- Ekranda format bilgileri gelene kadar bu düğmelere basmaya devam edin.
- Ve, evet artık format atma modundasınız.
- Ses açma kapama tuşlarını kullanarak menü içinde gezinmeye başlayın.
- Wipe / Data factory reset yazan kısma gelen ve telefonun güç tuşu ile işlemi onaylayın.
Bu aşamadan sonra telefon otomatik olarak format işlemlerini bitirecek telefonunuzu ilk aldığınız gün gibi kuruluma gönderecektir.
Konu ile ilgili sorularınızı yorum aracılığı ile gönderebilirsiniz.
Hangi Modellerde Geçerli
Bu yazıdaki işlemlerin Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A70 (2019) gibi telefon modellerinde de işe yaradığınız biliyor musunuz?
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