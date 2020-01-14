Samsung’un yeni Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa çıktı

Samsung Electronics, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51’i Türkiye’de satışa sundu. Kullanıcılara harika bir mobil deneyim sunmak için geliştirilen Galaxy A51, Galaxy A50 modeline kıyasla daha akıllı bir kamera ve kesintisiz bir görsel deneyim sunan Sonsuz-O Ekrana sahip.

Samsung Electronics’in en sevilen akıllı telefon serilerinden biri haline gelen Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A51 modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Galaxy A51, gelişmiş kamera deneyimi, yüksek kaliteli video kaydı ve kesintisiz görsel deneyimi ile ön plana çıkıyor.

Gelişmiş kamera deneyimi

Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir ana kamera, Ultra Geniş Açı, Makro ve Derinlik Kameraları ile Galaxy A51 modeli, anı yakalamanıza olanak tanıyor. Akıllı telefonda bulunan 48 megapiksel kamera, gündüz veya gece fark etmeksizin kaliteli fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Ultra Geniş Açılı Kamera, 123 derece açılı bir merceğe sahip. Akıllı seçim işlevi, gerekli gördüğünde Geniş Açı ile çekim özelliğini öneriyor ve bu özelliği sizin için otomatik olarak açıyor. Makro Kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken Derinlik Kamerası, Canlı Odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor.

Yüksek kaliteli video kaydı

Süper Dengeli Video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elinizde cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini azaltıyor. Koşarken, yürüyüş yaparken veya evcil hayvanlarınızla oynarken de Süper Dengeli Video ile anı yakalamanıza yardımcı oluyor.

Kesintisiz görsel deneyim

Galaxy A51 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip. Geniş ve etkileyici bir deneyim sunan 6,5 inç boyutundaki ekranıyla en sevdiğiniz dizileri izleyebilir ve oyunlarınızı Samsung’un en büyük mobil ekranlarından birinde oynayabilirsiniz.

Galaxy A51’in Türkiye’de tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 3.049 TL olarak belirlendi.

Galaxy A51 Özellikleri