Samsung Galaxy A54: Bilmeniz gereken her şey

Samsung’un S serisi akıllı telefonları manşetlerden düşmese de, dünya çapında en çok satanlar listelerini genellikle şirketin A serisi cihazları dolduruyor.

Bu trend, Kore devinin 2023’teki ana orta sınıf telefonlarından biri olan uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy A54 5G‘nin piyasaya sürülmesiyle devam edecek gibi görünüyor .

2022’nin Galaxy A53‘ü için büyük umutlarımız vardı ve büyük ölçüde gerçekleşti, ancak korkunç performans nedeniyle engellendi. A54’ün aynı kaderi yaşamamasını umuyoruz.

Samsung ayrıca, biraz tıraşlanmış özelliklere sahip ancak A54’ten biraz daha hoş olduğunu düşündüğüm bir tasarıma sahip daha ucuz Galaxy A34 5G‘yi duyurdu.

İşte bilmeniz gereken her şey ve olağanüstü yazılım desteği de dahil olmak üzere telefonlarla ilgili ilk izlenimlerimden bazıları.

Samsung Galaxy A54 çıkış tarihi ne zaman?

Samsung, oldukça belirsiz bir şekilde Galaxy A54’ün Mart ayında İngiltere’de satışa sunulacağını söyledi.

Telefonun 15 Mart’ta duyurulduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki birkaç hafta içinde raflarda olması bekleniyor.

Samsung Galaxy A54’ün fiyatı ne kadar?

İki çeşidi olan Samsung Galaxy A54’ün teknik özellikleri ve İngiltere maliyeti aşağıdaki gibidir:

8GB RAM + 128GB, £449

8GB RAM + 256GB, £499

Bu, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile 399 sterline mal olan Galaxy A53’e göre bir fiyat artışı. En az 50 £ daha ödeyerek A54 ile 8 GB RAM ve daha yeni bir yonga seti elde edersiniz.

Telefonu doğrudan Samsung‘tan satın alabileceksiniz .

Samsung Galaxy A54 hangi özelliklere ve teknik özelliklere sahip?

Galaxy A54‘ün özellikleri, telefonun 500 sterlinin altında önerdiğinden daha iyi görünüyor.

6,4 inç 120 Hz FHD+ AMOLED ekran

Samsung Exynos 1380 yonga seti

8GB LPDDR4X RAM

128/256GB UFS 3.1 depolama

5.000 mAh pil

25W kablolu şarj

kameralar: 12MP f/2.2 ultra geniş OIS ile 50Mp f/1.8 ana 5Mp f/2.4 makro kamera 32Mp f/2.2 ön kamera

5G

Wi-Fi 6

Bluetooth

IP67

Gorilla Glass 5 ön ve arka

158,2 x 76,7 x 8,2 mm

202g

One UI 5.1 ile Android 13 Dört yıllık yazılım güncellemeleri Beş yıllık güvenlik güncellemeleri



Fiyatı bilinmeyen yepyeni Exynos yonga setinin yanı sıra, buradaki özellikler büyük ölçüde kanıtlanmıştır. Bu, iki yıl öncesine ait üst düzey bir özellik tablosuna benziyor.

Aslında, 50Mp ana kamera, 5.000mAh pil ve beş yıllık yazılım desteği, amiral gemisi bölgesinin hemen dışında ve bugün bile piyasadaki birçok pahalı telefonu geride bırakıyor. Bunun için Samsung’a teşekkürler.

Kamera tasarımı da değişti, şimdi Galaxy S23 serisinin arkasındaki üç farklı daireyi taklit ediyor , bunun fikri, bunun daha ucuz bir telefon olduğunu bir bakışta anlayamazsınız.

Şahsen, Galaxy A54’ün bu kadar parlak bir yüzeye sahip olması beni hayal kırıklığına uğrattı. Telefon grafit, beyaz, kireç ve mor renklerde geliyor ancak her biri saniyeler içinde parmak izleri oluştu.

Ekranın etrafındaki çerçeveler göze çarpıyor, ancak genel olarak çerçeveler beni rahatsız etmiyor ve düz ekran duyarlı ve parlaktı – Samsung, 1.000 nit’in zirve olduğunu iddia ediyor.

A54’ün (sağda) yanındaki Galaxy A34 (solda)