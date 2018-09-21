Samsung Galaxy A8 (2018) İnceleme: Neredeyse S8 Lite

Samsung Galaxy A8 (2018), belirli bir A serisi telefonun halefi değil de Galaxy S8 sürümü gibi. Daha fazla şeyler var veya Samsung bize bunu inandırdı.

Samsung, modellerinin adlandırma kuralını bir kez daha değiştiriyor.

Bu Galaxy A8'in (2018) bir öncülü olmadığı anlamına gelmez. Galaxy A5 (2017) modelinde de benzer bir durum yaşanmıştı.

Görsel olarak, A8 gerçekten S8'e daha yakındır. Benzer şekilli ve boyutlandırılmış kavisli cam-sandviç tasarımı, uzun AMOLED ekranı ve arkadaki parmak izi Galaxy A8 ve S8 arasındaki yakın ilişkiyi gösteren özelliklerden bazıları. Göze çarpan bir selfie kamera yükseltmesi bile var. A8 (2018) şimdi arkada ufak bir arka plana sahip portre fotoğrafları da dahil olmak üzere çeşitli efektlere sahip bir çift kamera ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy A8 (2018) teknik özellikleri:

Gövde: Alüminyum çerçeve, cam ön ve arka; Toz ve su geçirmezlik için IP68 sınıfı.

Ekran: 5.6 "Süper AMOLED ekran, FullHD + 2,220x1,080 çözünürlük Infinity ekran (18.5: 9 en boy oranı), 441ppi piksel yoğunluğu, Her Zaman Açık Ekranda.

Arka kamera: 16MP, f / 1.7 diyafram. Faz algılama otomatik odaklama. 1080p / 30 fps video kaydı.

Ön kameralar: Birincil: 16MP, f / 1.9 diyafram. İkincil: 8MP, f / 1.9 diyafram. Sabit odak Seçici odak (portre modu). 1080p / 30 fps video kaydı.

Yazılım: Android 7.1.1 Nougat; Samsung Deneyim 8.5 özel bindirme.

Çipset: Exynos 7885: sekiz çekirdekli işlemci (2x2.2GHz Cortex-A73 + 6x1.6GHz Cortex-A53), Mali-G71 GPU.

Bellek: 4 GB RAM; 32 / 64GB depolama alanı; genişleme için özel microSD yuvası.

Pil: 3,000 mAh Li-Po; hızlı şarj.

Bağlantı: Çift SIM; LTE Kat. 11 (600 Mbps indirme); USB-C (v2.0); Kablosuz ağ a / b / g / n / ac; GPS, GLONASS, Beidou; NFC, MST; Bluetooth 5.

Diğer: Arkadan parmak izi okuyucu (ortalanmış); yandaki tek hoparlör; 3.5mm jakı; Samsung Pay desteği; Vites VR desteği.

Galaxy A8 (2018), henüz S8'in cazibesini kaybetmeden çıkartılan yeni bir model gibi gözüküyor. Hatta Galaxy S8 Lite diyebiliriz.

Tasarım

Galaxy A8 (2018) parmak izi okuyucu, S8'deki kötü parmak izi tarayıcı yerleştirmesinden daha iyi bir konumda, kameranın hemen altında yer alıyor. Hafif kavisli AMOLED ekran telefonun tasarım olarak en iyi noktalarından.

1080p çözünürlüğü S8'nin 1440p'den biraz daha düşük olmasına rağmen, serin 18.5: 9 en-boy oranına sahip. Ekranın, amiral gemisi modelinde görüldüğü gibi aynı yuvarlak köşeleri vardır, ancak her iki telefon da benzer boyutlarda iken, A8'in ekranı S8'den 5 inç daha küçüktür.

Boyutlardan bahsetmişken, Galaxy A8, S8'den daha kalın ve 20g daha ağırdır. Yani çerçevesi biraz daha büyük.

Üst çerçeve, kulak hoparlörü, çift selfie kamera, led ve bir grup sensör ile dizayn edilmiş. Alt kısımda hiç bir şey yok, boşluk.

Galaxy A serisi, 2017'de IP67 sınıfı su ve toz geçirmezlik ile donatıldı. 2018 modeli ise IP68 sertifika ile geliyor. Çift sürümünde de SD kart depolama imkanından feragat etmiyorsunuz. Bu önemli bir donanım.

Son olarak, Galaxy A8 (2018) üzerindeki hoparlör sağ tarafta, güç düğmesinin üstünde. Geçen yılki A serisinde Samsung'un tanıttığı garip bir yerleşime benziyordu, ama aynı zamanda J-serisi 2017'de de konumlandırmayı seçtikten sonra kabul etmeye başladık diyebiliriz.

5.6 inç AMOLED ekran ve 18,5: 9 en boy oranı

Yeni uzun ekran ile en boy oranı Galaxy A ve S dizileri arasındaki benzer noktadır. İyisi ile kötüsüyle bu ekran karkateri 2017 yılı itibariyle artık kalıcı oldu. S8'in 18.5: 9 Infinity AMOLED'i şimdi Galaxy A8'de (2018) başlıyor.

Çözünürlük, A serisinin profiline uyacak şekilde. 440ppi'lik bir amiral gemisi oranı olmak üzere, 1.080x2200 piksel çözünürlüğü var. Görüntü keskin ve pikselleşme yok. Diamond PenTile deseni çıplak gözle görünmez.

Manuel modda maksimum parlaklık 390nits de makul. Otomatik modda, J7 Pro gibi, A8 de 590nits'e kadar sağlıklı olarak yükseliyor.

Her yeni Samsung AMOLED gibi, A8'deki güneş ışığı okunabilirlik oranı çok iyi. Neredeyse amiral gemisi kadar berrak.

Pil ömrü

Etkili AMOLED ve 14nm yonga seti tarafından geliştirilmiş bazı iyi güç özerklikleri için yeterli olması gereken Galaxy A8 (2018) içinde 3,000mAh pil var. Pilin yaklaşık % 40'ını yarım saatte dolduruyor.

Galaxy A8 (2018), videoları döngüde 17 saatte ve Wi-Fi üzerinden internette dolaşırken yaklaşık on bir buçuk saat zaman harcadı. Sesli aramalarda, tam güne yakın.

Ses çıkışı

Aktif bir harici amplifikatör ile çalışırken güzel ve temiz ses sunuyor. S8 ile değerler aynı.

Yazılım

Galaxy A8 (2018) Android 7.1.1 Nougat ile geliyor. Henüz Oreo yok, ama sonunda gelecek. (2018 Temmuz ayında yayınlandı)

Galaxy A8 (2018), S8'in sahip olduğu her yazılım becerisine sahip.

Diğer Galaxy telefonlar gibi zengin tema seçeneğie sahip. S7 ile beraber gelen, oyunları tek yerde toplama özelliği bu telefonda da mevcut.

Oyun içi Oyun araçları bölümü, oyun sırasında bildirimleri kapatmanıza ve ev ve gezinme düğmelerini devre dışı bırakmanıza olanak tanır. Ekran görüntülerini yakalayabilir ve oyun oynatabilirsiniz.

Performans

Galaxy A8 (2018) Samsung'un kendi Exynos 7885 yonga seti tarafından destekleniyor. Marka bu işlemci hakkında detay sunmadı.

Yeni çip daha önce görmediğimiz bir CPU konfigürasyonuna sahip. İşlemci, 2,2 GHz'ye varan iki güçlü A73 çekirdeği ve 1,6 GHz'e ulaşan altı A53'ten oluşur.

J7 Pro'nun A53 tabanlı Exynos işlemcisi üzerinde 2 katı daha iyi bir güç sergiliyor. GeekBench 4.1 testinde S8 1991 puan alırken, A8 (2018) 1532 puan alıyor.

Çok çekirdekli performansta ise A8, 4418 puan alırken, S8'in puanı ise 6656. Antutu puanı ise 85389. S8'in puanı ise 174435.

Yeni Exynos 7885, adından da anlaşılacağı gibi 7880 üzerinde küçük bir gelişme. CPU, bir telefon için en önemli yükseltmedir. J7 veya A7 model bir telefondan yükseltme yapıyorsanız aradaki farkı hissedeceksiniz.

Oyun deneyiminde ise A7 ile aynı değerde devam edersiniz.

Exynos 7885 işlemci setini rakibi Snapdragon 660 ile kıyaslarsak, 660'ın çok daha iyi bir işlemci olduğunu bilmenizi isteriz.

Kamera

Galaxy A8 (2018), bir f / 1.7 diyafram lensli bir 16MP arka kamera ile donatılmıştır. Bu önceki jenerasyon ile aynı çözünürlük. Sadece daha parlak bir mercek bulunuyor. OIS bulunmuyor.

Kamera arayüzü oldukça tanıdık. HDR seçicisi nedense ayarların içine gizlenmiş durumda. Otomatik, açık veya kapalı olarak seçebilrisiniz.

Ayrıca PRO modu bulunuyor. Pozlama telafisi, ISO ve beyaz dengesi gibi ön ayarları kontrol edebilirsiniz. Çok fazla bir PRO modu beklemeyin.

Görüntü kalitesi oldukça düşük, gürültü azaltma ve gürültü azaltma işaretleri çok az. Yeterince fazla detay var, ama bazen yeşillik dağınık olabilir. Renkler üstte kalmadan da hoş bir şekilde canlıdır.

Geniş f / 1.7 diyafram sayesinde Galaxy A8 (2018) düşük ışıklı fotoğraflar çekebiliyor. OIS olmadan deklanşör yavaş kalabilir ama yeterli bir kamerası bulunuyor.

Ön kameralar

Samsung ilk defa çift ön kamera ile geliyor. Her biri f / 1.9 diyaframlı, sabit odak düzlemi olan 16MP + 8MP kameraları var.

Otomatik odaklamanın olmaması, kameranın bazı odaklama hilelerine sahip olmadığı anlamına gelmez. A8 (2018) özellikle Canlı netleme ile birlikte gelir. Çekimden sonra arka planı değişken olarak bulanıklaştırabiliyorsunuz. Muhtemelen çift ön kameranın olma sebebi de budur.

Son olarak, 16MP çekiminin arka planını bulanıklaştırmak için Canlı Odak özelliğini kullanabilirsiniz.

Video kamera

Galaxy A8 (2018) 1080p / 30 fps'ye kadar video çekiyor, bu yüzden 4K kayıt yok. 2,220 x 1,080 piksel videolar yakalamak için bir seçenek var.

Galaxy A8'de OIS mevcut değil, ancak tüm video modları için bir tür EIS etkin. Kayıt sesi ise ses 256Kbps stereo.

Fiyat

500 Euro üstünde bir etiket ile rekabetçi değil. Fakat yurt dışında operatörler zaman içinde indirime gidiyorlar. Ülkemizde ise tam tersi olduğu için fiyatı sebebi ile önereceğimiz telefon değil.

Artıları

Fütüristik tasarım, mantıklı parmak izi tarayıcı konumlandırma

Sınıf lideri Süper AMOLED ekran

92 saatte büyük batarya ömrü, hızlı şarj

Güçlü A73 çekirdekleriyle iyi performans

Sınıfında etkileyici görüntü kalitesine sahip (hem arka hem de selfie)

Eksileri

4K video kaydı yok

Vasat GPU

Oreo yok (Temmuz ayında yayınlandı)

Pahalı

Her şeye rağmen, iyi bir fiyat etiketi ile önerilebilir bir telefon olurdu. Şu an için Samsung Türkiye garantili olarak 3400 TL fiyat etiketi ile satılıyor.