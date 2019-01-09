Samsung Galaxy A9 (2018) İnceleme ve Kamera Detayları

4 kamerası ile karşınızda Galaxy A9 (2018)

Samsung Galaxy A9 (2018) incelemesi

Her zaman kafa karıştıran Galaxy A serisinin başındaki model olan A9, kuşkusuz en iyi donanıma sahip olan model. A7'nin telefoto modülü ile derinlik ve genişlik lenslerine sahip. Telefonun ayrıca ön kamerası da 24MP bir selfie kamerası taşıyor. Derinlik sensörüne ise sahip değil.

A9'u diğer orta sınıf telefonlardan ayıran özelliği sadece kamera sayısı değil. A Sınıfının en iyi işlemcisine sahip. Snapdragon 660 kullanan telefon, küçük kardeşlerinde bulunan Exynos yonga setlerini de geride bırakıyor.

Burada bir paragraf açmak gerekiyor. Samsung pazarlama işini çok iyi beceriyor. En çok satılan A ve J serisi modellerinde rakiplerine nazaran daha düşük işlemcilerle özellikle önceki seri amiral gemilerindeki Exynos çipsetlerini kullanıyor. Rakipleri ise aynı fiyatlara hatta daha ucuz fiyatlara daha iyi işlemcili telefonları çoktan satışa sunmuş oluyor. A9 2018 Kasım aylarında 4000 lira gibi bir fiyat etiketi ile çıkmıştı. Xiaomi'nin Mi A2'si ise aynı işlemciyi kullanan modeli şu anda 1459 TL'den satışta. Çıkış fiyatı ise Ekim ayında 1800 TL civarındaydı. A9 2018'in günümüz satış fiyatı ise 3000 TL. Bu ürün 4 kamerası ile farklılık sağlıyor diyorsanız kamera ile ilgili paragrafı da okumanızı öneririz.

İncelememize devam edersek, A9 daha fazla RAM, genişeletilebilir 128GB depolama alanı ve Samsung hızlı şarj özelliği dikkat çeken diğer özellikler.

Samsung Galaxy A9 (2018) özellikleri

Gövde: Cam sırt, metal çerçeve; 162,5 x 77 x 7,8 mm, 183 g; Havyar Siyahı, Limonata Mavisi ve Bubblegum Pembesi renk şemaları;

Ekran: 6.3 "Süper AMOLED, FullHD + 2.220x1.080px çözünürlük Infinity ekran (18.5: 9 en boy oranı), 392ppi piksel yoğunluğu.

Arka kameralar: (1) 24MP, f / 1.7 açıklık; faz algılama otofokusu; (2) 8MP, f / 2.4 açıklık, sabit odak, 12 mm ultra geniş; (3) 10MP, f / 2.4 diyafram, otofokus, 2x optik zoom telefoto; (4) 5MP, f / 2.2 diyafram, yalnızca derinlik algılama. LED ışık. 2160p / 30fps video kaydı.

Ön kamera: 24MP, f / 2.0 açıklık; sabit odaklanma; 1080p / 30fps video kaydı.

İşletim Sistemi / Yazılım: Android 8.0 Oreo; Samsung Experience 9.0 özel kaplama.

Yonga seti: Snapdragon 660: okta çekirdekli 4x2.2 GHz Kryo 260 ve 4x1.8 GHz Kryo 260, Adreno 512 GPU.

Bellek: 6GB / 8GB RAM, 128GB saklama; genişleme için özel microSD yuvası.

Batarya: 3,800 mAh Li-Po (kapalı); Samsung Adaptive Hızlı şarj.

Bağlantı: Çift SIM; LTE Kat. 9 (450 Mbps indirme / 50 Mbps yükleme); USB 2.0 Tip-C bağlantı noktası; Wi-Fi a / b / g / n / ac; GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC; Bluetooth 5.0; FM radyo

Çeşitli: Arkaya monte parmak izi okuyucu; Samsung Pay; altta tek hoparlör; 3.5mm jakı.

A9 Tasarım

Galaxy A9 (2018) modelini hemen tanıyabilirsiniz. Sonuçta arkasında 4 tane kamera bulunduran başka bir model yok. Dörtlü kamera dizisi sol üst köşeye hizalanmıştır. Huawei'nin P20 Pro'daki 2 + 1 yapılandırma yerine bu dizgiyi seçmesi kötü bir yerleşim değil. Sadece led flaş için bir yer bulunamamış ve dışarı da kalmış.

Galaxy A7 (2018) 'in yana entegre parmak izi tarayıcısı yerine A9 daha geleneksel olan arka orta kısımda parmak izi okuyucuyu kullanmış. Daha küçük bir telefondan bu telefona geçiş yapacaksanız sizin için biraz yüksekte kalacaktır. Farklı model bir 6 inç telefondan geliyorsanız sorun olmaz. Şirketin logo haricinde yazıya yer vermemesi de takdire şayan bir durum.

Ön kısmı da çok temiz 6,3 inç Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. Aşırı bir çerçeve yapısı yok. Kenarlarda biraz daha dolgun kısımlar mevcut. Infinity Display adı verilen amiral gemisi ekranları yok ama onu andıran bir ekrana sahip.

Üst çerçeve, orada bulmayı beklediğiniz olağan öğeleri barındırıyor. Kulaklık ortadadır, selfie kamera sağındadır, ortamdaki ışık ve yakınlık sensörleri ise soldaki bir kesiti paylaşır. Ekranın altında hiçbir şey yok.

Galaxy A9 (2018) 'in çerçevesi cam sandviçi bir arada tutan metalden yapılmıştır. Alt kısımda, bir USB-C bağlantı noktası mevcut. 3,5mm jack, tek hoparlör ve ana mikrofon yine alt kısımda standart yerleşiminde.

Üstte ikincil mikrofon iğne deliğini ve kart yuvasını bulacaksınız. Bu kart yuvası bizim favori türümüz. Yuvada iki nanoSIM ve bir microSD kart alanı yer alıyor. Bu yüzden çift SIM kart kullanımı ile depolama alanı arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaksınız. Kaldı ki çift sim kart ihtiyacı olan kişi tabiki depolama alanını kullanmayacak. Saçmalık.

Hala A9'un solunda, Bixby için olan bir düğme var.

Galaxy A9 (2018) ekran boyutu için doğru olan 162.5x77x7.8mm ölçüsünde. Aslında Note 9 ile benzer fakat onun ekran kavisi ölçüleri kurtarıyor. Ayrıca amiral gemisinden 1 mm daha incedir. Telefon toplamda 183 gram ağırlığında.

A9 Ekran

Galaxy A9 (2018),6.3 inçlik bir Süper AMOLED ekrana sahip. Çözünürlük, uzatılmış 18.5: 9 en boy oranında FullHD +, yani 392 ppi piksel yoğunluğa ulaşan 2220x1080 piksel. Panelin köşesi ise yuvarlatılmış. Satın alırken buna dikkat etmenizi öneririz, sonradan sizi rahatsız edebilir.

Ekran parlaklığı ise 400 nit ve maksimum otomatikte 600 nit gibi rakamlar veriyor. Bu sınıf bir telefon için standart.

A9 (2018) üzerindeki güneş ışığı okunabilirliği, Galaxy Note9 ile aynı derecede mükemmeldir. A7 (2018) testte marjinal olarak daha iyidir, ancak gerçek hayatta fark kolayca göz ardı edilebilir.

Samsung Galaxy A9 (2018) pil ömrü

Samsung Galaxy A9 (2018) 3800mAh bataryaya sahiptir. Konuşma süresi 20 saat üzeri, internet gezinimi 11 saate yakın ve video izleme ise 15 saate kadar çıkmaktadır. Olduka süreler verdiğini söyleyebiliriz.

Bu testler Smadrtviser tarafından yapılmıştır.

A9 (2018) 5V / 2A ve 9V / 1.67A'de derecelendirilen normal Samsung Adaptive Fast Charge adaptörüyle birlikte geliyor. Toplam şarj dolumu 1 saat 50 dakikayı buluor. 30 dakika şarj ile %35 bir dolum oranına ulaşıyor.

A9 Kamera

Bir sürü kamera...

Samsung derin kamerasını canlı odaklama için kullanıyor. Derinlik kamerası ise 5MP ve f/2.2 lense sahip. Diğer iki kamera ne için var derseniz işin çine biraz da pazarlama giriyor.

Diğer kameralar ultra geniş açılı ve telefoto ile çevrili. Birincil kamera deirnlik modülünün hemen üstünde, alttan 2. modüldür. Odak uzaklığı 27 mm olarak bildirilen hızlı f / 1,7 lensin arkasında gereğinden fazla 25MP çözünürlük sensörü var. EXIF ​​verilerine göre, 52mm lensin görüş alanını 35 mm kamera açısından sunan f / 2.4 lens ile birleştirilmiş 10MP sensör kullanan telefoto kamera. Bu aslında şu an itibariyle Samsung'un orta sınıfındaki tek telefoto kamera.

Daha sonra üstte ultra geniş modül var - 120 derecelik görüş alanı sağlayan f / 2,4 açıklıklı lensin arkasındaki 8MP sensör. Şimdi, bu teknik olarak saçma bir 12 mm eşdeğerine karşılık geliyor, ancak EXIF ​​verileri 18 mm rapor ediyor ve gerçekte aralarında bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bunun otomatik netleme özelliği yok ve bu netleme uzunluğunda buna kesinlikle ihtiyacı yok.

Kamera uygulaması, mevcut Samsung ile aynıdır; yalnızca hangi kameranın kullanıldığını kontrol etmek için vizörde daha fazla simge bulunur.

Ne yazık ki, gemideki tüm kamera donanımı için Galaxy A9 (2018) oldukça hayal kırıklığı yaratan görüntüler üretiyor. Gözlemlediğimiz yaygın bir konu ve 200 veya çok küçük piksel boyutundaki küçük resimlerde bile kolayca görülüyor, tüm dış mekan çekimlerinde güçlü mor renk ve iç mekanlarda da çok fazla doğal ışık varsa geliyor.

Ek olarak, detay seviyeleri 24MP kameradan bekleyeceğiniz bir şey değil, görüntülerde tonlarca gürültü ve genel bir yumuşaklık var.

Telefoto kamera genellikle mor çekim yapmama konusunda en iyi performansı veren kameradır; Garip bir şekilde, sensörün 10MP spesifikasyonuna rağmen, varsayılan olarak, telefoto kameradan 24MP görüntüler elde edersiniz.

Ultra geniş kamera, tamamen kendi başına bir sorun olmayan ağır çarpık görüntüler üretir; bu görüntüyü öznel olarak beğenebilirsiniz. Piksel seviyesi kalitesi mükemmel değil, ama yine de başka bir şey beklemiyorduk, bu yüzden abartılı perspektif çekimleri yaparak iyi yaptığı şeylerden çok memnun kaldık.

Galaxy A9 (2018), 2160p çözünürlüğe kadar video kaydeder. Doğal olarak, 2160p / 60fps modu yoktur ve 1080p / 60fps modu da yoktur, sadece 30fps'dir. Ultra genişlik 1080p'de çekilmiş olsa da, üç kameradan herhangi biriyle videolar çekilebilir.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a9_2018-review-1874p5.php

Samsung A9 2018 hakkında sorularınız için yorum tablomuzu kullanabilir. Diğer bütün teknik sorularınız için https://sorucevap.petabayt.com platformumuzu kullanabilirsiniz.