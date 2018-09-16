Samsung Galaxy A9 Pro Snapdragon 710 işlemci ile geliyor

Samsung, 11 Ekim Perşembe günü Galaxy A9 Pro'yu duyurmaya hazırlanıyor. Bu akıllı telefon, Samsung'un orta seviye A serisi telefonların ilk 4 kamera kurulumu ile yeni bir çağ başlatması bekleniyor. Gelen sızıntılara göre yenilikler sadece bundan ibaret değil.

İlk Snapdragon 710 işlemcili Samsung telefon

Samsung'un 4'lü kamera kurulumuna ek olarak, Galaxy A9 Pro telefonda Qualcomm'un yeni Snapdragon 710 işlemci olabilir. Bu Snapdragon 710 kullanan ilk Samsung telefon olacak. Bu durumda, mevcut Galaxy A8 ve A8 Plus serisinin bir üst seviyesi ara model bir telefon serisi gelmiş olacak. Çünkü 710 serisi gerçekten güçlü bir işlemci.

Tasarım açısından henüz resmi bir yorum bulunmuyor. Ancak kaynaklara göre Samsung Galaxy A9 Star'a benzer bir tasarım bekleniyor. Markanın son cihazlarının aksine, arka tarafın sol üst köşesinde dikdörtgen bir dikey kamera kurulumunun bekleneceği anlamına geliyor. Samsung, parmak izi okuyucuyu ekran içinde sunmayı atlarsa, kare şeklinde bir parmak izi okuyucu gelecek. Sonuç olarak garip bir arka tasarım bizleri bekliyor. Galaxy A9 Pro'nun ön yüzü ise Sonsuz Ekran sayesinde diğer birçok Galaxy cihazına benzeyecek.

Akıllı telefonun 11 Ekim duyuru tarihi göz önüne alındığında, Samsung, yakında piyasada olacak Huawei Mate 20'ye daha ucuz bir alternatif düşündüğünü varsayabiliriz.