Samsung Galaxy A9 Star Pro 5 kamera ile geliyor

Samsung Çin piyasasındaki deneysel telefonlara rakip bir telefon ile geliyor. Cihazın arkada 4 önde ise 1 kamerası olacak. Toplamda 5 kameralı bir cihaz Samsung için fazla gibi gözüküyor. Fakat gelen sızıntılar doğruluğunu kanıtlar düzeyde.

Sızıntı sadece kamera sayısı değil. Telefonun özellikleri de belli olmaya başladı.

Galaxy A9 Star Pro özellikleri

120 ° FOV

-24 MP ana kamera ile -8 MP geniş açı kamera

-10 MP zoom kamera

-5 MP zoom kamera

-24 MP Sony IMX 576 ön kamera

-6,28 inç Full HD + Süper AMOLED ekran

-Qualcomm Snapdragon 660 işlemci- 3720mAh pil

Sızıntıyı paylaşan güvenilir site slashleaks, aynı zamanda cihazın beklenen kamera dizaynı için de bir konsept tasarım hazırladı.

Kaynak ne kadar güvenilir olsa da sonuçta bu bir sızıntı ve detaylar henüz netleşmedi Galaxy A9 Star Pro hakkında gelecek yeni haberlerimizi bekleyin.