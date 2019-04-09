Ana Sayfa / Haberler / Samsung Galaxy A90: 6.7 inç ekran ve 48MP kamera
galaxy a90

Samsung Galaxy A90: 6.7 inç ekran ve 48MP kamera

Taylan BOZKURT 20 dakika önce Haberler Yorum Yazın

Samsung, Galaxy A90'ın vahşi tasarımını gösterdi. İşte telefonun beklenen tasarımı ve özellikleri.

Çin'den gelen bilgilere göre Galax A80 olarak da adlandırılan Samsung Galaxy A90, Snapdragon 710/712'nin halefi olan Snapdragon 7150 SoC tarafından desteklenecek. Akıllı telefon, ses döküm teknolojisi ile donatılmış 6,7 inç Full-HD + (2400 x 1080 piksel) OLED ekrana sahip. Bu, bir kulaklık ihtiyacını ortadan kaldıracak ve ekran için biraz daha fazla alan sağlayacaktır.

Galaxy A90, 48MP (f / 2.0), 8MP (f / 2.4) ve ToF (f / 1.2) modüllerinden oluşan üçlü kamera kurulumunu barındıran bir kaydırıcıyla gelecek. Bu kameralar, özçekimler ve video görüşmeleri için kullanılmalarına izin verecek şekilde dönecektir.

galaxy a90 tasarim

Galaxy A90 219 gram ağırlığında ve 76.5 x 165.0 x 9.0mm ölçülerinde olacak. 25W hızlı şarj desteği ile 3.700 mAh batarya ile birlikte gelecek.

Bu bilgilerin doğrulanamayacağına dikkat edin, bazı hatalar içerebilir. Samsung, 10 Nisan'da Galaxy A akıllı telefonlarının ikinci dalgasını duyurmak için beklenen bir etkinlik planladı. Önümüzdeki hafta A90 hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

Etiketler

Kimler Neler Demiş?

avatar
500
Petabayt Teknoloji Haberleri, güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları sunar. Petabayt © 2019 Tüm hakları saklıdır