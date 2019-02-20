Samsung Galaxy Fold Katlanır Telefon 26 Nisan’da Satışta

Samsung, bugün Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanır telefon modeli "Samsung Galaxy Fold" tanıttı. Eşi benzeri bulunmayan bu telefon 26 Nisan 2019 tarihinde tam 1980 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Türkiye'de vergisi ve market satış kârı ile 18.000 TL gibi rakamla çıkış yapabilir. Bu konuyu fazla kurcalamadan telefon özelliklerine göz atalım.

Fold, bir telefon fakat ekranı açtığınzıda tablete dönüşüyor. Tablet halinde 7.3 inç sonsuz katlanır ekrana sahip. Ekranda ayrıca OLED teknolojisi bulunuyor.

Samsung Exynos 9820 işlemci kullanan cihaz 12GB RAM ve 500 GB / 1TB depolama özelliği ile geliyor. Bu ekranları ise 4380 mAh batarya ile besliyor. Ekran dayanıklığı konusunda henüz bilgi yok.

Şimdilik Fold hakkında bilgiler bunlar. Bilgiler geldikçe güncelleme yapacağız.

Galaxy Fold Resimleri

Fiyatından bağımsız olarak sizlere soralım. Bu telefonu satın alır mıydınız?