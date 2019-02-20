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Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold Katlanır Telefon 26 Nisan’da Satışta

PetaBayt 46 dakika önce Akıllı Telefonlar, Teknoloji Haberleri 3 Yorum

Samsung, bugün Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanır telefon modeli "Samsung Galaxy Fold" tanıttı. Eşi benzeri bulunmayan bu telefon 26 Nisan 2019 tarihinde tam 1980 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Türkiye'de vergisi ve market satış kârı ile 18.000 TL gibi rakamla çıkış yapabilir. Bu konuyu fazla kurcalamadan telefon özelliklerine göz atalım.

Fold, bir telefon fakat ekranı açtığınzıda tablete dönüşüyor. Tablet halinde 7.3 inç sonsuz katlanır ekrana sahip. Ekranda ayrıca OLED teknolojisi bulunuyor.

Samsung Exynos 9820 işlemci kullanan cihaz 12GB RAM ve 500 GB / 1TB depolama özelliği ile geliyor. Bu ekranları ise 4380 mAh batarya ile besliyor. Ekran dayanıklığı konusunda henüz bilgi yok.

Şimdilik Fold hakkında bilgiler bunlar. Bilgiler geldikçe güncelleme yapacağız.

Galaxy Fold Resimleri

Fiyatından bağımsız olarak sizlere soralım. Bu telefonu satın alır mıydınız?

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Etiketler

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Kimler Neler Demiş?

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En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Cemrecan
Ziyaretçi
Cemrecan

Bu telefonu hiç beğenmedim. Biraz daha geliştirsinler öyle gelsinler 🙂

Artı Puan0Eksi Puan  Yanıtla
21 Şubat 2019 00:04
Doğukan
Üye
Doğukan

Cok başarılı bir telefon olmuş

Artı Puan0Eksi Puan  Yanıtla
21 Şubat 2019 00:04
Ece
Ziyaretçi
Ece

Evet kesinlikle satın alırdım

Artı Puan0Eksi Puan  Yanıtla
21 Şubat 2019 00:06
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