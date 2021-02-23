Samsung Galaxy İndirim Günleri başladı

Büyük fırsatlarla dolu Samsung Galaxy Günleri başladı

28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung mağazalarından Galaxy S20 Serisi, Galaxy A Serisi, Galaxy tabletler ve Galaxy giyilebilir cihazları satın alanlar kaçırılmayacak fırsatlardan faydalanıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Samsung’un Galaxy S20 Serisi, Galaxy A Serisi, Galaxy tabletler ve Galaxy giyilebilir cihazlarda büyük indirim kampanyası başladı. 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung mağazalarından bu ürünleri satın alanlar kaçırılmayacak fırsatlardan faydalanıyor.

Galaxy S20 Serisi akıllı telefon alanlara Galaxy Buds kablosuz kulaklık ve Galaxy Watch akıllı saatlerde yüzde 50’ye varan indirim sunulurken, sadece Galaxy Buds kablosuz kulaklık veya Galaxy Watch akıllı saatler almak isteyenlere ise bu ürünlerde yüzde 15 indirim uygulanıyor. Seçili Galaxy tabletlerde 300 TL’ye varan indirimin sunulduğu kampanya kapsamında, Galaxy A Serisi akıllı telefonlarda da birbirinden cazip avantajlar kullanıcıları bekliyor.

Samsung’un akıllı telefon kullanıcılarının kendilerini ifade etmelerini daha da kolaylaştıran amiral gemisi Galaxy S20 Serisi’nin efsanevi üyeleri Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+ ve Galaxy S20, tüketicilerin üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşayabilmeleri için geliştirilen teknolojileri ve gelişmiş kamera özellikleriyle büyük beğeni topluyor. Günümüzde şık tasarımlarıyla artık hayatın ve kişisel stilinizin ayrılmaz birer parçası haline gelen Galaxy Watch saatler ise hem tüm gün kullanabilecek kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçilik özelliklerini içinde barındırıyor.

Doğal bir ses deneyimi yaşatan Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar sayesinde müziğin ve videoların en küçük detaylarını bile yakalamak mümkün hale gelirken, taşınabilen ince ve kompakt tasarımları ve sunduğu performans ile Galaxy tabletler üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Uzun saatler yeten pil gücü ile kullanıcısını yarı yolda bırakmayan Galaxy A Serisi de tutkuların, deneyimlerin ve yaşam hikâyelerinin her anının kaydedilmesini ve paylaşılmasını mümkün kılıyor.

Samsung Günleri kampanyasında belirtilen avantajlı koşullarla faydalanılabilecek ürünler aşağıdaki gibidir.