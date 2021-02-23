samsung galaxy indirim

Samsung Galaxy İndirim Günleri başladı

PetaBayt 3 dakika önce Haberler Yorum Yazın

Büyük fırsatlarla dolu Samsung Galaxy Günleri başladı

28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung mağazalarından Galaxy S20 Serisi, Galaxy A Serisi, Galaxy tabletler ve Galaxy giyilebilir cihazları satın alanlar kaçırılmayacak fırsatlardan faydalanıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından Samsung’un Galaxy S20 Serisi, Galaxy A Serisi, Galaxy tabletler ve Galaxy giyilebilir cihazlarda büyük indirim kampanyası başladı. 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung mağazalarından bu ürünleri satın alanlar kaçırılmayacak fırsatlardan faydalanıyor.

Galaxy S20 Serisi akıllı telefon alanlara Galaxy Buds kablosuz kulaklık ve Galaxy Watch akıllı saatlerde yüzde 50’ye varan indirim sunulurken, sadece Galaxy Buds kablosuz kulaklık veya Galaxy Watch akıllı saatler almak isteyenlere ise bu ürünlerde yüzde 15 indirim uygulanıyor. Seçili Galaxy tabletlerde 300 TL’ye varan indirimin sunulduğu kampanya kapsamında, Galaxy A Serisi akıllı telefonlarda da birbirinden cazip avantajlar kullanıcıları bekliyor.

Samsung’un akıllı telefon kullanıcılarının kendilerini ifade etmelerini daha da kolaylaştıran amiral gemisi Galaxy S20 Serisi’nin efsanevi üyeleri Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+  ve Galaxy S20, tüketicilerin üst düzey akıllı telefon deneyimini yaşayabilmeleri için geliştirilen teknolojileri ve gelişmiş kamera özellikleriyle büyük beğeni topluyor. Günümüzde şık tasarımlarıyla artık hayatın ve kişisel stilinizin ayrılmaz birer parçası haline gelen Galaxy Watch saatler ise hem tüm gün kullanabilecek kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçilik özelliklerini içinde barındırıyor.

Doğal bir ses deneyimi yaşatan Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar sayesinde müziğin ve videoların en küçük detaylarını bile yakalamak mümkün hale gelirken, taşınabilen ince ve kompakt tasarımları ve sunduğu performans ile Galaxy tabletler üretkenliği ve verimliliği artırıyor. Uzun saatler yeten pil gücü ile kullanıcısını yarı yolda bırakmayan Galaxy A Serisi de tutkuların, deneyimlerin ve yaşam hikâyelerinin her anının kaydedilmesini ve paylaşılmasını mümkün kılıyor.

Samsung Günleri kampanyasında belirtilen avantajlı koşullarla faydalanılabilecek ürünler aşağıdaki gibidir.

Model Kodu Ürün Tanımı Renk Stok Avantaj
SM-R840NZKATUR Samsung Galaxy Watch 3 Siyah 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R840NZSATUR Samsung Galaxy Watch 3 Gümüş 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R850NZDATUR Samsung Galaxy Watch 3 Altın 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R850NZSATUR Samsung Galaxy Watch 3 Gümüş 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NSDATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Altın 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NSKATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Siyah 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NSSATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Gümüş 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NZDATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Mat Altın 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NZKATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Mat Siyah 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NZKUTRC Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armour Mat Siyah 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R820NZSATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Mat Gümüş 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R830NSDATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Altın 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R830NSKATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Siyah 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R830NSSATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Gümüş 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R830NZDATUR Samsung Galaxy Watch Active2 Mat Altın 25 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R175NZKATUR Galaxy Buds+ Siyah 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R175NZBATUR Galaxy Buds+ Mavi 50 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R175NZWATUR Galaxy Buds+ Beyaz 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R180NZKATUR Galaxy Buds Live Siyah 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R180NZNATUR Galaxy Buds Live Bronz 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-R180NZWATUR Galaxy Buds Live Beyaz 100 Satın alınan üründe 15% indirim
SM-T290NZKATUR Galaxy Tab A 8 (2019) Siyah 300 Satın alınan üründe KDV dahil 100 TL indirim
SM-T290NZKATUR Galaxy Tab A 8 (2019) Siyah 300 Satın alınan üründe KDV dahil 100 TL indirim
SM-T290NZSATUR Galaxy Tab A 8 (2019) Gümüş 300 Satın alınan üründe KDV dahil 100 TL indirim
SM-T500NZAATUR Galaxy Tab A7 Gri 150 Satın alınan üründe KDV dahil 100 TL indirim
SM-T500NZDATUR Galaxy Tab A7 Altin 150 Satın alınan üründe KDV dahil 100 TL indirim
SM-T500NZSATUR Galaxy Tab A7 Gri 150 Satın alınan üründe KDV dahil 100 TL indirim
SM-P610NZBATUR Galaxy Tab S6 Lite Gök Mavisi 100 Satın alınan üründe KDV dahil 200 TL indirim
SM-P610NZIATUR Galaxy Tab S6 Lite Gül Pembesi 100 Satın alınan üründe KDV dahil 200 TL indirim
SM-P610NZAATUR Galaxy Tab S6 Lite Dağ Grisi 100 Satın alınan üründe KDV dahil 200 TL indirim
SM-T870NZKATUR Galaxy Tab S7 Siyah 50 Satın alınan üründe KDV dahil 300 TL indirim
SM-T870NZNATUR Galaxy Tab S7 Altın 50 Satın alınan üründe KDV dahil 300 TL indirim
SM-T870NZSATUR Galaxy Tab S7 Gümüş 50 Satın alınan üründe KDV dahil 300 TL indirim
SM-G980FLBDTUR Galaxy S20 Mavi 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G980FZADTUR Galaxy S20 Gri 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G980FZIDTUR Galaxy S20 Pembe 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G985FLBDTUR Galaxy S20+ Mavi 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G985FZADTUR Galaxy S20+ Gri 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G985FZKDTUR Galaxy S20+ Siyah 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G988BZAFTUR Galaxy S20 Ultra Gri 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G988BZKFTUR Galaxy S20 Ultra Siyah 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G780FLVDTUR Galaxy S20FE Lavanta 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G780FZBDTUR Galaxy S20FE Lacivert 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G780FZGDTUR Galaxy S20FE Mint 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G780FZODTUR Galaxy S20FE Turuncu 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G780FZRDTUR Galaxy S20FE Kırmızı 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-G780FZWDTUR Galaxy S20FE Beyaz 80 Seçili giyilebilir ürünlerde* 50%indirim
SM-A125FZBHTUR Galaxy A12 Mavi 400 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A125FZKHTUR Galaxy A12 Siyah 700 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A125FZWHTUR Galaxy A12 Beyaz 100 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A217FZBOTUR Galaxy A21s Mavi 100 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A217FZKOTUR Galaxy A21s Siyah 200 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A217FZWOTUR Galaxy A21s Beyaz 150 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A315FZBVTUR Galaxy A31 Mavi 250 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A315FZKVTUR Galaxy A31 Siyah 250 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A315FZWVTUR Galaxy A31 Beyaz 300 KDV dahil 200 TL hediye çeki
SM-A715FZBGTUR Galaxy A71 Mavi 350 KDV dahil 250 TL hediye çeki
SM-A715FZKGTUR Galaxy A71 Siyah 600 KDV dahil 250 TL hediye çeki
SM-A715FZSGTUR Galaxy A71 Gümüş 500 KDV dahil 250 TL hediye çeki
SM-A715FMSGTUR Galaxy A71 Metalik Gümüş 30 KDV dahil 250 TL hediye çeki

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