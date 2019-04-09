Samsung, Galaxy J serisinin bittiğini resmen doğruladı

Samsung, bu yıl bir grup Galaxy A akıllı telefonunu tanıttı ve bugün şirket resmi olarak daha uygun fiyatlı olduklarını belirten Galaxy J serisinin devam serisi olduğunu açıkladı.

Konu hakkında hatta bir video da yayınladı.

Samsung Malezya'nın yayınladığı klip, her ikisi de Asya-Pasifik ülkesinde mevcut olan Samsung Galaxy A30 ve Samsung Galaxy A50'nin ürün videosu. Galaxy A akıllı telefonları orta sınıf özellikleri uygun fiyatlı bir telefon ve tüm gün giden bir bataryaya sahip.

Yeni telefon serisinde ikili ve üçlü kamera kurulumları bulunuyor. (Galaxy A10 dışında) Süper AMOLED ekranları da bulunan cihazlar orta sınıf cihazların güçlenmesi ile oluşan pazarı ele geçirmek için üretildi. Ve bir kez daha düşük fiyatı Galaxy A10 istisna.

Galaxy A10 , Galaxy A20 , Galaxy A30 , Galaxy A40 , Galaxy A50 ve Galaxy A70 tanıtıldı ve beklenen telefon ise A80 ve A90. Galaxy etkinliğinde tanıtılacak cihazlar için haberlerimizi bekleyin.