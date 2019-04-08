Samsung Galaxy J8 Android 9 Pie Güncellemesini Aldı

Samsung, Galaxy J8'i Android 9 Pie'a yükseltiyor, yeni güncelleme ayrıca One UI içeriyor.

Galaxy J8 ayrıca Nisan güvenlik düzeltme ekini aldı. Kardeşlerinin çoğu gibi, telefon da üç aylık bir güncelleme programında, bu yüzden bir sonraki güvenlik güncellemesini üç ay içinde bekleniyor.

Güncelleme, J810FPUU3BSD1 sürümü ile Rusya’da yayılmaya başladı ve yakında diğer bölgelere de gelecek.

Kullanıcılar , Ayarlar uygulamasının Yazılım güncelleme bölümüne giderek ve Güncellemeleri manuel olarak indir üzerine dokunarak güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilir. Ayrıca ürün yazılımı bölümünden indirebilirsiniz .

Galaxy J8 aynı zamanda Samsung'un geçen yıl AR Emoji'yi alan bütçe programında yer alan telefonlardan biri. Bu özel güncelleme aynı zamanda ahizeye ikili VoLTE desteği sağlamıştır . En son güncellemenin en önemli özelliği, Samsung'un Android için en yeni özel görünümü olan One UI.