Samsung’dan Galaxy Note 10 Hediye Kazanma Fırsatı İzmir Forum Bornova’da

Samsung’dan Hediye Kazanma Fırsatı İzmir’de Devam Ediyor

14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasına gelen tüketicileri Galaxy Note10 veya Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı veya Galaxy Note10 Telefon Kılıfı kazanma şansı bekliyor.

Samsung, 14-15 Eylül tarihlerinde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında tüketicilere birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenliyor. Mağazayı 10:00 – 22:00 saatleri arasında ziyaret edenler aktivitelere katılmanın yanı sıra 1 adet Galaxy Note10 veya Kablosuz Hızlı Şarj Cihazı veya Galaxy Note10 Telefon Kılıfı kazanma şansı elde edecekler. Mağazadan 200 TL üzerinde alışveriş yapan ilk 100 kişiye 329 TL (KDV Dahil Tavsiye Edilen Satış Fiyatı) değerindeki Kablosuz Hızlı Şarj Aleti hediye edilecek. Ayrıca mağazadan Note10/Note10+ satın alanlara mağazanın stoğunda bulunan, seçtiği 1 adet Galaxy Note10/Note10+ telefon kılıfı hediye olarak verilecek. Gelen tüm tüketicilere kendilerine hediye edilmek üzere Galaxy Note10 ile kişiye özel portre çizimi yapılacak.

Galaxy Note 10 kazanma fırsatını yakalayın

14-15 Eylül tarihlerinde 10:00 – 22:00 saatleri arasında İzmir Forum Bornova Samsung mağazasını ziyaret edenler, Number Keeper oyununa katılarak Galaxy Note10 kazanma şansı elde edecek. Elektronik sayaçta 1.009.149 sayısını durduran ilk şanslı kişi Galaxy Note10’un sahibi olacak ve akıllı telefonun sunduğu en teknolojik yenilikleri deneyimleme imkanı bulacak.

Deneyim alanları oluşturulacak

İzmir Forum Bornova Samsung mağazasında AR Doodle ve S Pen özelliklerinin anlatıldığı ve Galaxy Note10 özelliklerini deneyimlenebileceği çeşitli kurgular olacak.

Kampanya, 14-15 Eylül 2019’da 10:00-22:00 saatleri arasında düzenlenmektedir. Hediye Note10 için katılımcının İzmir Forum Bornova Samsung mağazasındaki Galaxy Note10 standında bulunması ve Number Keeper oynaması gerekir. Elektronik sayaçta 1.009.149 sayısını durduran kişiye Samsung Galaxy Note10 (SM-N970FZKATUR) telefon verilecektir (Günlük stok adedi: 1). 18 yaşından küçükler katılamaz. Hediyenin ücreti talep edilemez. 14-15 Eylül 2019’da İzmir Forum Bornova Samsung Mağazasından 200TL ve üzeri alışveriş yapan ilk 100 kişi Kablosuz hızlı şarj aleti (EB-U1200C, Gri) almaya hak kazanacaktır. Belirtilen tarihlerde İzmir Forum Bornova Samsung mağazasından Samsung Galaxy Note10/+ alan kişilere aynı mağazanın stoğunda bulunan 1 adet Galaxy Note10/+ telefon kılıfı hediye edilecektir (Günlük Kılıf Stoğu 200 adet).