Samsung Galaxy Note 8 ile Note 7’deki Hatalarına Düşmeyecek

Galaxy Note 8'in duyuru yavaş yavaş yaklaşıyor. 23 Ağustos 2017 tarihinde tanıtılacak olan telefon, Samsung için çok önemli. Geçen seneki Note 7 felaketinden sonra dersine iyi çalışmış olsa da küçük kıvılcımlar bile ortalığı tutuşturmaya yetecektir.

Sponsorlu Bağlantılar...

Peki Samsung yeni Note serisinde ne gibi önlemler aldı?

Samsung'un yeni 8 noktalı pil güvenlik testi

Note 7 fiyaskonusu takiben, Samsung akıllıca pil güvenliği kontrol prosedürünü bir üst seviyeye taşımaya karar verdi. Kısa ve uzun vadeli çalışma ortamlarında güvenliği sağlamak için 8 ayrı test gerçekleştiriyor. Bir uzman tarafından yapılan bu işlemler röntgen, standart dayanıklılık testi, şarj ve deşarj döngüsü, uçucu bileşik sızıntı denetimi, pil sökme, beklenmedik voltaj değişikliği algılaması ve yeni bir hızlandırılmış kullanım testlerini içeriyor.

Bu kadar testten sonra Samsung'un ders aldığını görüyoruz.

Galaxy Note 8 çok daha büyük bir telefon olacak

Diğer Samsung serisi telefonlara bakarsak Note 8 büyük bir telefon olacak. Note 7'den çok daha büyük. Peki neden büyük telefon güvenlik sağlar? Note 7 arızalarının pilde başlamasının nedenlerinden birisi mühendislerin kısıtla alanda parçaları uydurmaya çalışmasıdır. Note 7 oldukça kompakt bir telefondu. Bunu gerçekleştirmek için kısa alanda çalışmak gerekiyordu.

Karşılaştırmaya bakarsak Note 8 çok fazla büyüdü. Bu büyüme içerideki parçaları da büyütmüyor. Ekran ile alakalı bir durum.

Galaxy Note 8'in bataryası Note 7'den daha küçük

Burada Samsung'un yapmaya çalıştığı şey oldukça açık. Küçük seviyeler bile olsa Samsung risk almak istemiyor. Hatta yenilenip piyasa sunulacak Note 7 serisi telefonlarda bile pil küçültmesine gidildi. Ne kadar küçük ise o kadar patlama riski azalıyor.

Dev ekrana küçük pilin şarj konusunda darbe vuracağı açık. Tüketiciler bu konuda memnun olmayacaklar. Ilımlı bir kullanımda bir gün gideceği konuşuluyor. Bunlar tahmini de olsa patlamasından iyidir diyoruz.

Note7 olayından sonra Galaxy Note 8 almayı düşünüyor musunuz? Hala hatırlamayanlar varsa ilgili yazılara buradan ulaşabilirsiniz. Galaxy Note 7 Pil Sorunu ile ilgili yazılar.

Yorumlarınızı bekliyoruz.