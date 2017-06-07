Samsung Galaxy Note 8 parmak izi okuyucu ekranın içinde olacak. Ayrıca Note 8 üzerinde 2 ayrı lensi bulunan kamera olması bekleniyor.

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Parmak izi tarayıcının ekrana yerleştirilmesi fikri yeni bir şey değil. Hatta aynı özellik yeni iPhone 8'lerde de bekleniyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde bir çok Note 8 renderların da parmak izi okuyucu ekran üstünde işaretlenmiş durumda.

Poyoco tech tarafından Twitter üzerinde paylaşılan bazı fotolar ise Note 8'in ekran kavislerini gösteriyor. Ayrıca telefonun kenarları ve Usb Type c girişi vs de görünüyor. Telefonun arka kısmında bulunan AKG yazısının olduğu kısımda ise ses sisteminin firma tarafından yapıldığı anlaşılıyor.

S-PEN TAKİP EDİLEBİLİR OLUYOR

Duyumlara göre kamerada ise iki mercek bulunacak. Titreşimli özelliğe sahip S-PEN'in telefonumu bul uygulamasından takip edilebilir olacağı da konuşuluyor.

Bu görüntüler doğru olmasa bile olası Galaxy Note 8 tasarımını gösterdiği ileri sürülüyor. Tam olarak Galaxy Note 8 telefonu ne zaman göreceğiz bilmiyoruz. En erken Ağustos ayında tam bir görüntü alabiliriz gibi..