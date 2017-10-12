Samsung Galaxy Note 8 Sahiplerinin Bilmesi Gereken 13 Madde

Samsung Galaxy Note 8 ile ilgili hem şirketin hem de müşterilerin beklentileri oldukça yüksekti. Samsung, Note müşterilerini ne kadar çok sevdiğini her zaman belli ediyor. Bu sevginin karşılığında Galaxy S8’den eksiği değil fazlası olan bir cihaz piyasaya sürdü.

Artık Note 8 sahipleri çoğalıyor ve ilk defa telefonu alanların neler yapması gerektiği hakkında 10 madde yayınlıyoruz.

1. Telefonu Koruma Altına Alın

Galaxy Note 8, güzel bir tasarıma sahip. Bu güzelliği alüminyum çerçeve ile arka ve ön yüz cam tasarım olarak geliyor. Bu telefonu çiziklere karşı korumanız gerektiği anlamına geliyor. Kötü bir şey olmaması için telefonu mutlaka kılıfla muhafaza etmek isteyeceksiniz. Piyasada çok fazla kılıf bulunuyor. Mutlaka sizi uygun seçenekler olacaktır.

2. Felaket için hazırlanın

Gerçekleşene kadar kimsenin düşünmediği bir durum fakat başınıza geldiğinde de en kötü durumlardan birisi de telefonu kaybetmek veya çaldırmaktır. Cihazın kaybolduğu veya çalındığı durumlarda telefonu kurtarmayı denemek veya içeriklerini silmek için küçükte olsa bir şansınız olabilir.

Android’in yerleşik özelliği olan Android Cihaz Yöneticisi sayesinde kayıp bir cihazı izleyebilirsiniz.

1 – https://www.google.com/android/devicemanager adresine gidin.

2 – Açılır menüden telefonunuzu seçin.

3 – Haritada telefonunuzu göreceksiniz. Bu menüden telefonunuzun sesini çaldırma, bulma, kilitli değilse kilitleme ve telefonu fabrika ayarlarına alma gibi bir çok komutu görebilirsiniz.

3. Gözlerinizle ekran kilidini açın

Galaxy Note 8’in en havalı özelliklerinden biri de iris tarayıcı. Tıpkı filmlerdeki gibi gözbebeklerini tarayarak telefonunuzun kilidini açabilirsiniz. Aslında şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Gözlük veya kişi takarsanız işe yaramaz, ancak yine de çok hoş.

Ayarlara gidin > Kilit ekranı ve güvenlik

İris tarayıcısı seçin

Talimatları okuyun ve Devam’a dokunun.

Gözlerinizi vizörde tutun

Tamamlandığında Tamam’a dokunun

4. Parmak izi tarayıcı ile telefonu açın

Eğer göz ile ekranınızı açmak istemiyorsanız parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Galaxy Note 8 parmak izi okuyucusuna sahiptir. Nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Ayarlara gidin > Kilit ekranı ve güvenlik

Parmak izi tarayıcı seçin

Parmak izi ekle’ye dokunun

Parmak izinizin% 100’ü taranana kadar talimatları izleyin

Bitti’ye dokunun

Parmak İzi kilidini kontrol edin.

5. Gereksiz uygulamalardan kurtulun

Firmalar telefonunuza bir çok uygulama yüklemesi yaparlar. Samsung bu firmalarla anlaşmayı çok seviyor. 20’ye yakın gereksiz uygulama telefonunuzu işgal ediyor olabilir. Neyse ki bir çoğu silinebilir.

Tüm uygulamalarınızı görmek için uygulama menüsünü açın

Herhangi bir uygulamada uzun basın

Birden çok öğe seçmek için dokunun

Kaldırmak istediğiniz tüm uygulamaları seçin

Kaldır’a dokunun

Tüm istemlerde Tamam’a veya Devre dışı bırak’a dokunun

Engellenmiş bir uygulamayı yeniden aktif etmek isterseniz Ayarlar > Uygulamalar menüsüne gidin. Açılır menüden devre dışı bırakılmış uygulamaları listeleyin. Etkinleştirmek istediğiniz uygulamaları seçin.

6. Ana Menü Tuşlarının Yerini Değiştirin

Samsung yıllardır ana menü butonlarının sıralamasını diğer markalara farklı kullanmakta. Daha önce Samsung telefon kullandıysanız zaten alışık olduğunuz bir düzen sizi karşılayacak. Samsung’a yeni geçiş yaptıysanız bu menüler size ters gelebilir. Alışmak istemiyorsanız ayarlardan bu durumu düzeltebilirsiniz.

Ayarlara gidin > Ekran

Gezinme çubuğunu seçin

Dokunma Düğmesi düzeni

Geri, Ana Menü, Son seçenekleri arasında seçim yapın.

7. Daima Açık Ekrandan yararlanın

Always on display yani daima açık ekran özelliği size hızlı bilgiler sunar. Bu özellik sayesinde telefonu açmadan saat, tarih ve şarj bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Ayarlara gidin > Kilit ekranı ve güvenlik

Daima açık ekran simgesine dokunun

Açmak veya kapatmak için geçişe dokunun

İçeriğini değiştirmek için seçim yapın

Düzenlerden birini seçin

Günün belirli saatlerinde devre dışı bırakmak için ayarlamaları yapın.

8. Daha cazip bir görünüm için temaları değiştirin

Samsung’un 2017 serisi cihazları dahili bir tema seçici ile geliyor. Temalar, duvar kağıdınızı, simgelerinizi, seslerinizi ve hatta sistem uygulamalarını ve kullanıcı arayüzünü değiştirebilirsiniz.

Giriş ekranındaki boş bir alana uzun basın

Duvar Kağıtları ve temalar dokunun

Temalar sekmesine gidin

Temaları keşfetmek için aşağı kaydırın

Beğendiğiniz bir temayı bulup seçin ve İNDİRİN

Yükleme işleminden sonra UYGULA düğmesine dokunabilirsiniz.

9. Bixby’yi size yardımcı olacak şekilde ayarlayın

Bixby, Galaxy S8, S8 Plus ve Galaxy Note 8 için Samsung’un yeni sanal asistanıdır. OK Google’da diyebiliriz. Bixby’yi kullanmak istemeseniz bile, bir göz atmaya değer.

Cihazın sol tarafındaki Bixby düğmesine basın

Başlat’a dokunun

Koşulları kabul et

Şimdi Bixby’nin neler gösterebileceğini özelleştirmek isteyeceksiniz

Sağ üstteki Ayarlar simgesine hafifçe dokunun

Merhaba Bixby kartlarını seçin

Görmek istediğiniz tüm içeriği değiştirin

Geri dönün, Kilit ekranında Merhaba Bixby’yi seçin

Kilit ekranda görmek istediğiniz tüm içeriği değiştirin

Bixby’ye herhangi bir yerden fiziksel düğme ile veya Samsung’un başlatıcısındaki sola hızlıca geçilerek erişilebilir.

Bixby’yi kullanmanın bir başka yolu “Bixby Vision” adlı bir özelliktir. Bu, öğeleri taramak ve ilgili bilgileri bulmak için kamerayı kullanır.

Kamerayı aç

Göz simgesine hafifçe dokunun

Kameranızı bir şeye yönlendirin

Bixby, görüntüler ve alışveriş gibi sonuçları tarayacak ve gösterecektir

10. Bixby’nin yanlışlıkla açılmasını engelleyin

Samsung son zamanlarda Bixby’yi tamamen devre dışı bırakmayı mümkün kılan bir güncelleme yayınladı. Bu rotaya gitmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Bixby App ile devre dışı bırak

Bixby düğmesine basın

Sağ üst köşedeki “Ayar” simgesini seçin

Bixby Anahtarı için anahtarı aç / kapat

Bixby Ayarları aracılığıyla teşhis edilebilir

Bixby düğmesine basın

Sağ üst köşedeki üç nokta menü düğmesini seçin

Ayarlar’ı seçin

Aşağı kaydırın ve “Bixby tuşu” na dokunun

“Hiçbir şey açma” yı seçin

11. En çok kullanılan ayarlarınıza hızlıca kaydırarak erişin

Bildirim paneli “Hızlı Ayarlar” adı verilen kullanışlı geçişler ile doludur. Sayısı fazla olduğu için işinize yarayanları ön planda tutabilirsiniz.

Bildirim gölgesinde aşağı doğru çekin

Tüm Hızlı Ayarları göstermek için aşağı doğru çekin

Üç noktalı menü simgesine dokunun ve ayarı seçin

Yeniden düzenlemek için simgeleri sürükleyip bırakın

Hızlı Ayarlardan kaldırmak için simgeleri altta taşıyın

İşlem bitince geri düğmesine dokunun

12. Note 8’in gerçek hızında kullanın

Galaxy Note 8, 6GB RAM ile donatılmış olarak gelirken, animasyonlar çoğu kişinin beğenisine göre biraz daha yavaş hissettiriyor. Her şeyi hızlandırmak ve UI’yı daha canlı hissetmek için animasyonların hızını artırabilirsiniz. Ben her yeni Android telefonda mutlaka bu işlemleri yapıyorum. Ancak önce aşağıdaki adımları izleyerek gizli Geliştirici Seçeneklerini etkinleştirmeniz gerekir:

Ayarlar’a git > Telefon hakkında

Yazılım bilgisi seçin

“Şu anda bir geliştiricinizsiniz” mesajı görünene kadar Yapı Numarasına 7 kez dokunun

Ana ayarlara dönerseniz, Geliştirici Seçenekleri’ni görürsünüz

Animasyonları hızlandırmak için:

Ayarlara gidin > Geliştirici seçenekleri

Pencere animasyonunu aşağı kaydırın ve .5x’i seçin.

Geçiş animasyonunu seçin ve .5x’i seçin.

Animatör süresi ölçeğini seçin ve .5x’i seçin.

Dilerseniz bu ayarları kapabilirsiniz ama güçlü telefonlar için gerekli değildir.

13. Bunlar dışında sorularınız için soru cevap sayfamızı kullanın.

Petabayt soru cevap sayfamızı kullanarak güncel sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.

Umarım yazımızı beğendiğiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.