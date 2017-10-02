Samsung Galaxy Note 8 Sahiplerinin Karşılaşması Muhtemel 7 Sorun ve Çözümü

Galaxy Note serisinin en belirleyici özelliklerinden biri daima büyük ekrana sahip olmasıdır. Bu özelliğe sonsuz ekran eklemesiyle Note serisi daha etkileyici oldu. Eşsiz S-PEN ve üst seviye özellikleriyle Note 8 güzel bir telefon.

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Fakat her telefonda olduğu gibi Note 8 serisinin de bazı sorunları olabiliyor. Bu sebeple Galaxy Note 8 kullanıcılarının yaşaması muhtemel sorunları ve çözümlerini listeledik. Bu rehberde olası çözümleri görebilirsiniz .

Dikkat: Bu sorunlar her Galaxy Note 8 kullanıcısı bu sorunlarla yüzleşmeyebilir ve bu sorunların hiç birisi ile karşılaşmayabilir.

Sorun 1: Kaydırma sorunları

Bir web sayfasını aşağı doğru kaydırdığınızda ve özellikle Galeri gibi belirli uygulamalarda gezinirken bazı kullanıcılar lag adı verilen takılmalardan / gecikmelerden bahsediyor.

Olası çözüm : Bu sorun genelde Bixby uygulamasına Remapper ugulaması yükleyen kullanıcılar arasında popüler. Bu uygulamayı veya başlatıcı eklentiyi devre dışı bırakarak sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz. Daha önce nasıl yapıldığını burada anlattık. Bixby uygulamasını devre dışı bırakma.

Sorun 2: Ana ekrandan uygulama simgelerini kaldıramazsınız

Ana ekranda bir uygulama simgesine uzun süre basmak, simgeyi kaldırabileceğiniz bir açılır menüye yönlendirir. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar bu açılır menünün artık görünmediğini ve simgeleri kaldıramadığını söylüyor.

Olası çözüm : Bazı kullanıcıların performansı artırmak için yaptıkları, Ayarlar menüsündeki Geliştirici Seçenekleri bölümünde Animasyon Süresi hız ayarını kapatması buna sebep olur. Tek yapmanız gereken bunu 0.5x'e ayarlamak ve pop-up menüsü tekrar görünmeye başlayacak. Fabrika ayarlarında 1 olarak gelir.

Sorun 3: Yüz Kilidi beklendiği gibi çalışmıyor

Bazı kullanıcılar Yüz Kilidi'nin beklendiği gibi çalışmadığını söylüyor. İyi ışık koşullarında bile cihaz bazen her yirmi denemeden bir kez telefonun kilidini açmayı başarıyor.

Olası çözüm : Üçüncü taraf bir uygulama bu sorunun arkasında görünüyor. Bazı raporlar, bunun Whatsapp olabileceğini ve kullanıcıların Whatsapp için kamera erişim iznini devre dışı bırakmanın sorunu çözdüğünü buldu. Whatsapp'ın sorunu olmaması durumunda, bu sorunun ortaya çıkmadan önce eklediğiniz tüm uygulamaları, özellikle fotoğraf makinesine erişimi gerektirenlere odaklanmayı deneyebilirsiniz.

Sorun 4: Ekranda sarı, pembe veya mor renk tonları var

Pek çok kullanıcı, Galaxy Note 8 ekranında sarı, pembe veya mor renk tonu bulmuş.

Olası çözümler:

Çoğu kullanıcı için, ekran kalibrasyonu doğru olmadığı için bu renk sorunu ortaya çıkıyor. Ayarları, Ekran Ayarlar - Renk Modu'na giderek değiştirebilirsiniz. Orada Uyarlanabilir ekran, AMOLED sinema, AMOLED fotoğraf veya Temel dahil olmak üzere mevcut dört seçenekten birini seçebilirsiniz. Ayrıca Gelişmiş Seçenekler 'e giderek renk dengesini de ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, ekranın kırmızı tonunu ayarlamak için * # 15987 # aramayı deneyebilirsiniz.

aramayı deneyebilirsiniz. Yazılım ayarlarından hiçbiri sorunu çözecek gibi görünmüyorsa, tek seçeneğiniz servise başvurmak.

Sorun 5: Ekranda ölü pikseller var

Birkaç kullanıcı telefonlarının ekranında ölü piksel kümelerine rastladı.

Olası çözümler:

Dead Pixel Test ve Fix gibi bir piksel düzeltici uygulamasını Google Play Store'dan indirebilir ve çalıştırabilirsiniz.

indirebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, uygulamalar çalışmazsa, tek seçeneğiniz yine servise başvurmak.

Sorun 6: Bağlantı sorunları

Yeni bir akıllı telefon alırken Wi-Fi ve Bluetooth sorunları sıkça ortaya çıkar ve Galaxy Note 8'de bir istisna değildir. Hem Wi-Fi hem de Bluetooth sorunları bu cihazla özellikle yaygın olarak görülüyor.

Olası çözümler:

Kablosuz sorunları

Cihazı ve modemi en az on saniye süreyle kapatın, ardından geri açın ve bağlantıyı tekrar deneyin.

Ayarlar - Güç tasarrufu seçeneğine gidin ve bu seçeneğin kapalı olduğundan emin olun.

Wifi Analyzer uygulaması ile wi-fi kanalı ne kadar kalabalık kontrol edin ve daha iyi bir seçeneğe geçin. Bu kanalı öğrendikten sonra modem ayarlarından yapmanız gereken bir işlem. Genelde modemde kablosuz şifrenizi girdiğiniz yerde bulunur. İlk kanalı not edin sorun farklı çıkarsa geri döndürün.

Ayarlar - Kablosuz bağlantısına gidip istediğiniz bağlantıya uzunca dokunarak ve ardından "Unut" useçerek Wi-Fi bağlantısını unutun. Bilgileri yeniden girin ve tekrar deneyin.

Modem yazılımının güncel olduğundan emin olun.

Cihazdaki uygulamaların ve yazılımların güncel olduğundan emin olun.

Gelişmiş - Ayarlar - Wi-Fi modem MAC filtresinde erişime izin verdiğinize emin olun ve cihazınız MAC adresini not edin.

Bazı kullanıcılar, Hotspot 2.0 özelliğini devre dışı bırakmanın Wi-Fi ile ilgili birçok sorunu çözdüğü görülüyor.

NOT: Birçok kullanıcı, telefonunuzu SmartSwitch kullanarak kurduysanız, Wi-Fi bağlanmıyor gibi görünüyor. Çoğu kullanıcı için, fabrika ayarlarına sıfırlama yapılması ve telefonun elle yeniden ayarlanması tek çözüm olmuştur.

Bluetooth sorunları

Cihaz ve araç için üreticinin el kitabına bakın ve bağlantılarınızı sıfırlayın.

Bağlantı işleminin önemli bir adımını atlamadığınıza emin olun.

Ayarlar'a gidin - Bluetooth menüsünden önceki tüm eşleştirmeleri silerek sıfırdan tekrar denemeyi deneyin.

Sorun 7: Tek seçeneğin yazılım güncelleştirmesini beklemesi gereken sorunlar

Henüz herhangi bir çözüm bulunmayan bazı sorunlar vardır. Şimdilik tek seçenek, Samsung'un veya uygulamayı yaratan firmaların sorunlara neden olan hatayı, resmi bir yazılım düzeltmesini beklemektir.

Instagram'a video yükleyemiyor - Bazı kullanıcılar, resim yüklemeyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmazken, rasgele bir video olup olmadığına bakılmaksızın veya telefon kamerası kullanılarak kaydedilmiş bir şey olmasına bakılmaksızın, video veya bumerang yükleyemiyor.

- Bazı kullanıcılar, resim yüklemeyle ilgili herhangi bir sorun yaşanmazken, rasgele bir video olup olmadığına bakılmaksızın veya telefon kamerası kullanılarak kaydedilmiş bir şey olmasına bakılmaksızın, video veya bumerang yükleyemiyor. Youtube HDR video oynatma sorunu - Kullanıcılar, HDR videolarını izlemeye çalışırken çok bozuk bir video oynatma deneyimi yaşadı (1440 HDR 60).

- Kullanıcılar, HDR videolarını izlemeye çalışırken çok bozuk bir video oynatma deneyimi yaşadı (1440 HDR 60). Kamera sorunları - Seçici Odak veya Canlı Odak kamera özelliklerini kullanırken pek çok kullanıcı sorunlarla karşılaştı. Bazıları için uygulama önbelleğinin silinmesi işe yaradı, ancak bu soruna rastlamış olan çoğu kullanıcı için şimdilik bir çözüm mevcut değil ve tek seçenek Samsung'dan resmi bir güncelleme beklemek.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 REHBERİ

Soft Sıfırlama

Güç düğmesini basılı tutun ve aynı anda ses kısma tuşunu yaklaşık 10 saniye boyunca aygıt kapanana kadar basılı tutun. Bu ekran yanıt vermediğinde çalışır.

Hard format

Cihaz kapalıyken, ses yükseltme tuşunu, ana düğmeyi ve güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

Samsung logosu göründüğünde güç düğmesini bırakın, ancak ses açma ve ev düğmelerini basılı tutmaya devam edin.

Android sistem kurtarma ekranı göründüğünde, tüm düğmeleri bırakın.

Seçimi “wipe data/factory reset,” olarak değiştirmek için ses kısma düğmesini kullanın ve kabul etmek için güç düğmesine basın.

Seçimi “Yes — delete all user data,” olarak değiştirmek için ses kısma düğmesini kullanın ve güç düğmesine basın.

Sıfırlamanın bitmesini bekleyin. Sonunda “Reboot system now.” isteneceksiniz. Devam etmek için güç düğmesine basın.

Telefon açıksa, Ayarlar'a gidin - Yedekle ve sıfırla - Aygıtı sıfırla - Her şeyi Sil .

Güvenli modda açma

Cihaz kapatıldığında, cihazı tekrar açın ve bir "Güvenli Mod" düğmesi görünene kadar ses kısma düğmesine basın ve basılı tutun. Cihazınızı Güvenli Mod'da önyüklemek için bu düğmeye dokunun.

Önbellek temizleme