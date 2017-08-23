Samsung Galaxy Note 8 Türkiye Fiyatı Kaç Lira Olacak

Galaxy Note 8 bugün tanıtıldı hatta tanıtılmaya devam ediyor. Peki Türkiye satış fiyatı kaç lira olacak? İşte buna cevap bulmaya çalıştık.

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Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8 canlı yayın ile saat 18:00'dan bu yana tanıtılmaya devam ediyor. Tanıtım bittikten sonra Note hakkıdna bütün yeniliklerden haberdar olacağız.

Fakat en çok merak edilen konu halen ajanslara düşmedi. Fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy s8 ülkemize 4000 TL fiyattan girince çok konuşulmuştu. Bu kadar yüksek fiyatta satışa sunulması bir çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Ülkemizde dolar çok yükseldi fakat yine de matematik ortada bir hesap hatası var gibi gösteriyor. Yurt dışı fiyatı 750$ olan bir telefon nasıl oluyor da ülkemizde 4000 TL'ye satılabiliyor. Bunun cevabını bulmak için aşağıdaki tabloyu hesaplayalım.

Galaxy S8 Fiyat hesaplaması:

Telefon yurt dışı fiyatı: 750 $ x 3.5 TL = 2625 TL

%18 KDV: 472,5 TL

%10 TRT VERGİSİ: 262,5 TL

Toplam: 3,360 TL

Kalanlarda %30 bayi ve ara bayi karları oluyor.

Note 8 ise kardeşi S8'den tam 200 dolar daha pahalı. 950$ olarak piyasaya çıkacak.

Galaxy Note 8 Fiyat hesaplaması:

Telefon yurt dışı fiyatı: 950 $ x 3.5 TL = 3325 TL

%18 KDV: 598,5 TL

%10 TRT VERGİSİ: 332,5 TL

Toplam: 4,256 TL

Bayi ve ara bayi karı: 997,5 TL

Muhtemeler Galaxy Note 8 Satış Fiyatı: 5.253,5

Samsung Galaxy Note 8 çıkış fiyatı 5250 TL olacak.

Sizleri bu güzel telefonun tanıtım videosu ile bırakalım.