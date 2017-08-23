Samsung Galaxy Note 8 Unpacked Etkinliğinde Tanıtıldı

Uzuuun zamandır beklenen Galaxy Note 8 bugün tanıtılıyor. Neden uzun zaman derseniz geçen sene tanıtılan Note 7 serisi geri toplandığı için Note 5 versiyonundan bu yana yeni Note telefon piyasalarda yok.

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Yeni telefonun merak edilmesinden ziyade Samsung'un yeni Note serisi ile kendisini affetirebilecek mi merak içindeyiz.

Sözü fazla uzatmadan yeni Note 8 ile ilgili bilgilere geçelim.

Öncelikle Samsung canlı yayın haricinde Galaxy Note 8 tanıtım videosunu yayınladı.

Samsung Galaxy Note 8 6GB RAM, 64GB dahili hafıza, microsd kart slotu, Bluetooth 5, gri ve blue renkleri ile 15 Eylül'de ön satışa çıkacak. 869 Pound fiyatıyla İngiltere'de satılacak olan telefonun Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Güncellemeler geliyor.

Çift kamerasında 2 adet 12mp lens taşıyor. 2x zoom ve geniş açı lens mevcut.