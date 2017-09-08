Samsung Galaxy Note 8 Yakında Vodafone’da

Yeni Samsung Galaxy Note 8 Çok Yakında Vodafone Çok Satanlar Masasında yer alacak.

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Mobil iletişimin gelecek teknolojilerini herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy Note8'i çok yakında "Vodafone Çok Satanlar Masası"nda satışa sunacak. Vodafone Red'liler, üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken yeni Samsung Galaxy Note8 akıllı telefona ayrıcalıklı tekliflerle sahip olabilecek.

Dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefleyen Vodafone, abonelerine son teknoloji akıllı telefonları sunmaya devam ediyor. Tüm dünyadaeşzamanlı olarak 23 Ağustos'ta düzenlenen "Samsung Galaxy Note Unpacked 2017" etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy Note8 akıllı telefonçok yakında Vodafone Red'e özel ayrıcalıklarla "Vodafone Çok Satanlar Masası"nda satışa sunulacak. Bugün (24 Ağustos) itibariyle vodafone.com.tr üzerinden ön siparişine başlanan yeni Samsung Galaxy Note8, 18 Eylül haftasından itibaren ise Vodafone mağazalarında ön satışa açılacak. Gece Siyahı, Orkide Grisi ve Altın Sarısı renklerde sunulan ve tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4.999 TL olarak belirlenen Samsung Galaxy Note8, Vodafone'da tarifeye ek 18, 24 ve 36 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak.

Dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

"Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünyayla aynı anda sunma hedefiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note8'i akıllı cihaz portföyümüze katacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm dünyada merakla beklenen Samsung Galaxy Note serisinin yeni ürününü çok yakında Vodafone Red ayrıcalıklarıyla Türkiye'ye getireceğiz. Kavrayışı kolaylaştıran eşsiz tasarımı, kilitliyken bile birçok işlevi yerine getirebilen Sonsuz Ekranı ve yetenekleri artırılmış S Pen akıllı kalemi ile öne çıkan cihazın, Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı cihazlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz."

Sonsuz Ekran, S Pen ve Dual Kamera bir arada

Yeni Samsung Galaxy Note8, Sonsuz Ekran, daha akıllı S Pen ve Optik Görüntü Sabitleyiciye sahip Dual Çift Kamera özellikleriyle, inovatif bir mobil deneyim yaşayarak büyük işler yapmak isteyenler için tasarlandı. Sadece donanımsal özelliklerle değil, sahip olduğu uygulamalarla da kullanıcılara hayal ettiklerinden çok daha fazlasını sunan Galaxy Note8, son kullanıcıların yanı sıra kurumların da beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

6.3 inç büyüklüğünde Quad HD+ Super AMOLED ekrana sahip Galaxy Note8, Sonsuz Ekranı ile etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor. Galaxy Note8, arka yüzünde bulunan geniş açı ve telefoto lenslerine sahip iki adet 12MP kameradan oluşan Dual Kamera ve Optik Görüntü Sabitleme özelliği sayesinde kusursuz fotoğraflar çekme imkânı tanırken, ön yüzünde bulunan 8MP kamera da özçekim (selfie) deneyimini üst düzeye taşıyor.

Note serisini eşsiz kılan S Pen akıllı kalem ise Galaxy Note8 ile birlikte daha da gelişti ve farklı özellikler kazandı. Daha ince uç ve artırılmış basınç hassasiyetine sahip yeni S Pen ile artık hareketli metinler yaratılabilecek. Ekran kapalıyken dahi 100 sayfaya kadar not tutulabilecek. S Pen Translate sayesinde de çeviri bir dokunuşla gerçekleşecek.