Samsung Galaxy Note 9 Daha Büyük Kamera ve İşlemci ile 9 Ağustos 2018’de Tanıtılacak

Güney Koreli firma Samsung, merakla beklenen Note 9 tanıtım tarihini açıkladı. Yeni Note 9, önceki sürüme göre daha rafine, daha güçlü kamera ve işlemci ile geliyor. Ayrıca cihazda ekran üzerinden kontrol edilen parmak izi okuyucu olması bekleniyor.

Haberler ise Bloomberg’ten çıkan rapordan geliyor. Habere göre Galaxy Note 9, Ağustos aynın 9’unda New York’ta yapılan bir etkinlikte tanıtılacak.

Note 9 Daha Büyük IRIS ile Gelecek

Note 9, daha iyi kamera ve daha büyük bir IRIS ile gelmesi bekleniyor. İşlemci Snapdragon 845 veya 850 sürümüne sahip olacak. Beklenen ise 845 serisine sahip olması. Exynos işlemci olan sürümlerde ise 9810 kullanılması bekleniyor. Tanıtımı yapılmış olan Snapdragon 855 işlemci ise 2019 yılında Galaxy S10 serisinde olacak.

Android 8.1 yükle gelen test cihazında 6GB RAM bulunuyor. Cihazda aynı Galaxy S9 serisinde kullanılan kameraların olması bekleniyor. 4000mAh pil ve 18.5: 9 en boy oranıyla 6,4 inç Super AMOLED ekranının da olacağı kesin gözle bakılıyor.

Note 8 ise geçen sene Ağustos’un 23’ünde tanıtılmıştı. Samsung Note 9 ise Ağustos ayının sonuna kadar tüm marketlerde yerini alacaktır.