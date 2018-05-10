Samsung Galaxy Note 9 için Çin’den iki sertifika alındı

Bugün gelen haberlere göre Samsung Galaxy Note 9 için iki sertifika alındı. Bunun anlamı ise 2 farklı Galaxy S9 modeli ile karşılaşacağız.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (CMIIT) , bu yılın 21 Mart’ta Samsung SM-N9600 modelini duyurdu. 21 Mart’ta ise Samsung SM-N9600 modeli, 24 Nisan tarihinde de SM-N9608 modeli teyit edildi. Açıklanan belgelere rağmen cihazların özellikleri ise belli değil.

Her yıl olduğu gibi Eylül ayında tanıtılan telefonlar için bu yılda Temmuz veya Ağustos ayında tanıtım bekleniyor. Buna sebep ise Eylül ayında tanıtılan yeni iPhone modelleri ile çakışmasını önlemek. Her sene çıkan bu haberlere artık itibar etmemeyi öğrendik fakat iki farklı Note 9 modelinin çıkacak olması soru işareti bırakıyor.

Galaxy Note 9 Özellikleri

Geçen ay, SM-N960U Geekbench benchmark sonuçlarında ortaya çıkan Note 9, Snapdragon 845 işlemci ile gelecek. Yine her zaman olduğu gibi ABD ülkesinde farklı bir işlemci olan Exynos serisi bekleniyor. Gelmesi beklenen işlemcinin modeli ise Exynos 9810.

Android 8.1 yükle gelen test cihazında 6GB RAM bulunuyor. Cihazda aynı Galaxy S9 serisinde kullanılan kameraların olması bekleniyor. 4000mAh pil ve 18.5: 9 en boy oranıyla 6,4 inç Super AMOLED ekranının da olacağı kesin gözle bakılıyor.

Telefonun parmak izi okuyucusunun ön de mi yoksa arkada mı olacağı henüz kesinleşmedi.

Kaynak letsgodigital