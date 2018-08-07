Samsung Galaxy Note serisinin ilk modelden günümüze gelişimi

GALAXY NOTE EFSANESİ

Samsung’un 2011 yılında ilk modelini piyasaya sürdüğünde tüm ezberleri bozan teknik özellikleri ve akıllı telefon kullanma alışkanlıklarını kökünden değiştiren S Pen akıllı kalemi sayesinde kısa sürede bir fenomene dönüşen Galaxy Note serisi, çıkan her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bırakmayı başardı.

Galaxy Note serisinin ilk modelinden başlayarak günümüze kadar nasıl bir mirası devralarak ilerlediğine göz atarken, Samsung’un akıllı telefon dünyasına öncülük eden teknolojilerinin günlük hayatımıza ne gibi kolaylıklar getirdiğini bir kez daha hatırlayalım.

Galaxy Note’un Doğuşu

Tarihler 2011 yılının Eylül ayını gösterdiğinde Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektriği fuarı olan IFA’da Samsung Galaxy Note ilk kez gün yüzüne çıktı. 5.3 inçlik ekrana sahip olan ilk Galaxy Note o kadar şaşkınlık yarattı ki o dönem için alışılmadık büyüklükteki bu ekran boyutuyla karşılaşan teknoloji meraklıları, Galaxy Note için telefon ve tablet kelimelerinin birleşiminden oluşan “phablet” terimini kullanmaya başladı. Super AMOLED teknolojisi sayesinde canlı bir görüntü sunan ekran, büyüklüğüne rağmen HD çözünürlüğü destekliyordu. Galaxy Note ile birlikte hayranlıkla karşılanan bir diğer yenilik ise S Pen oldu. Kullanıcılar Quick Memo uygulaması sayesinde S Pen’i kullanarak el yazılarıyla not alabiliyor, bu notlara sesli mesaj ya da ekran görüntüsü de ekleyebiliyordu. Bu devrimsel yenilikler kısa süre içinde Galaxy Note’un kendi fan kitlesinin oluşmasını sağladı.

1.4 Ghz’lik çift çekirdekli işlemci, 1 GB bellek, 2500 mAh pil ve 16GB/32GB depolama alanı seçenekleri gelen Galaxy Note’un 2MP’lik ön kamerası ve Full HD video çekebilen 8MP’lik arka kamerası bulunuyordu. Hafıza kartı yuvası ile depolama alanının genişletilmesine de olanak tanıyan Galaxy Note, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisiydi.

Galaxy Note II ile Bir Adım Daha İleri!

2012 yılında gerçekleştirilen IFA fuarında ibüyük bir heyecanla beklenen Galaxy Note II’nin tanıtımı yapıldı. Galaxy Note II’nin Super AMOLED ekranı daha da büyüyerek 5.5 inç boyutuna ulaştı ve 16:9 ekran oranı ile video izleme keyfini bir kat daha artırdı.

S Pen telefonun ekranına iki kez tıklatıldığında açılan Popup Note penceresi ile anında not almak mümkün hale gelmişti ve istenilen fotoğraf ya da yazıyı bir başkasına göndermek saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyordu. Aynı şekilde çekilen fotoğrafların üzerine el yazısı ile not almak ve bunları paylaşmak da büyük kolaylık sağlıyordu.

Galaxy Note II ile gelen bir büyük yenilik de Çoklu Pencere özelliğiydi. Kullanıcılar artık telefon ekranını ikiye bölerek farklı uygulamaları aynı anda kullanabiliyordu. Ekranın yarısında bir video izlerken diğer yarısında not almak gibi kolaylıklar hayatlarımıza girmiş oldu.

Galaxy Note II’de önemli donanımsal iyileştirmeler de yapıldı. Öncelikle 1.6 GHz hızında dört çekirdekli işlemciye geçilirken bellek de 2GB’a yükseltildi. 16GB ve 32GB’lık dahili depolama alanı seçeneklerine 64GB seçeneği de eklendi. Tabi isteyen kullanıcılar 64GB’lık bir microSD kart kullanarak bu değeri 128GB’a kadar çıkarabiliyordu. Yeterli boş alanı olmadığı için fotoğraflarını ve videolarını düzenli olarak silmek zorunda kalanlara bu değerler hayal gibi geliyordu.Pil ise 3100 mAh kapasitesine ulaşarak bu güçlü telefonun uzun süre şarja ihtiyaç duymadan çalışabilmesini sağlıyordu.

Yaşam Tarzlarını Şekillendiren Galaxy Note 3 Sahnede!



2013 yılındaki IFA fuarının yıldızı yine Galaxy Note serisinin yeni üyesi oldu. Üstelik bu defa Galaxy Note 3 ile tam bir senkronizasyon içinde çalışan Samsung’un ilk akıllı saat modeli Galaxy Gear da ona eşlik ediyordu. Galaxy Gear ile telefona gelen çağrılar yanıtlanabiliyor, mesaj alıp gönderilebiliyordu. Galaxy Note 3’ün Super AMOLED ekranı iseartık 5.7 inç büyüklüğe ve Full HD çözünürlüğe ulaşmıştı.

Yeni modeldeki dört çekirdekli işlemci 2.3GHz hızına, bellek de 3GB değerine yükseltilmişti. 16GB, 32GB ve 64GB’lık depolama alanı seçeneklerine ek olarak 64GB’a kadar microSD kartlar destekleniyordu. Galaxy Note 3 ayrıca daha hızlı şarj ve daha hızlı veri transferine olanak tanıyan USB 3.0 portuna sahip ilk akıllı telefondu.13MP çözünürlüğüne çıkan arka kamera ile artık 4K videolar çekmek mümkün hale gelmişti.

Galaxy Note 4 ile Güç Avucunuzun İçinde

Galaxy Note serisinin dördüncü jenerasyonu 2014 yılında yine IFA fuarında tanıtıldı. Bu kez tasarımsal anlamda da bir yenilik yapılarak alüminyum çerçeve kullanılmıştı. Super AMOLED ekran yine 5.7 inç büyüklüğündeyken sunduğu çözünürlük ise Full HD’den daha da ileri giderek Quad HD’ye (1440 x 2560 piksel) ulaşmıştı. Telefonun arka kısmında Samsung Pay ödeme sistemini destekleyen bir parmak izi okuyucu vardı.

Galaxy Note 4’ün arka kamerası ise 16MP çözünürlüğüne ulaşmış ve yine bir ilki gerçekleştirerek sarsıntılardan etkilenmeden net videolar çekilebilmesine olanak tanıyan Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğini hayatımıza katmıştı.

S Pen akıllı kalem, basınç algılamasında yapılan iyileştirmeler sayesinde son derece hassas hale geldiğinden el yazısı notlar en ince ayrıntıları ile ekrana aktarılabiliyordu.

Ekranı ikiye bölerek aynı anda iki farklı uygulama ile çalışma özelliğine (Çoklu Pencere) artık Pop-up Pencere özelliği de gelmişti ve bu sayede bir uygula açıkken ekranın istenilen bölgesinde başka bir uygulama bir pop-up pencere içinde görüntülenebiliyordu.

Hızlı şarj fonksiyonu ise Galaxy Note 4’ü 30 dakika içinde sıfırdan %50 şarja ulaştırıyordu.

Dört çekirdekli işlemcinin hızı 2.7GHz’e ulaşmış, 32 GB dâhili depolama alanı standart haline gelmiş ve microSD kart desteği de128GB’a kadar ulaşmıştı.

Zamanının Ötesinde: Galaxy Note5

Galaxy Note, alışılageldiği üzere IFA fuarı yerine New York’ta düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliği ile 2015 Ağustos’unda dünyaya tanıtıldı. Yeni modelde dördü 2.1GHz’lik ve dördü de 1.5GHz’lik olmak üzere toplam sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyordu. Bellek ise 4G’a çıkarılmıştı.

Yeni Galaxy Note5 bir önceki modele göre tasarım anlamında büyük bir ilerleme kaydetmişti. Artık çok daha ince ve metal-cam karışımı bir çerçeveye sahipti. S Pen daha da gelişmiş özellikler sunarken kablosuz hızlı şarj desteği kullanıcılardan tam not almayı başardı.

16MP çözünürlükte Optik Görüntü Sabitleme (OIS) destekli arka kameraya bu kez F1.9 değerinde diyaframa sayesinde 120 derecelik geniş açılı selfie’ler çekmeyi olanaklı kılan 5MP’lik ön kamera eşlik ediyordu.

Galaxy Note7: Vazgeçilmesi En Zor Telefon!

2016 yılının Ağustos ayında New York’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Note7, yuvarlatılmış kenarlara sahip tasarımı ile teknoloji severleri adeta kalbinden vurmuştu. Dünyanın ilk iris tarama özelliğine sahip telefonu olan Galaxy Note7, bir önceki modele göre daha hızlı olan 8 çekirdekli işlemci, 4GB bellek, 64GB dâhili depolama alanı ve 512GB’a kadar microSD kart desteğine sahipti.

Suya ve toza dayanıklılığı IP68 sertifikası ile belgelenmiş olan telefonun bir başka yeniliği de USB Type-C arabirimini hayatımıza sokması oldu. Ayrıca Samsung’un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR da Galaxy Note7 ile tam uyumluydu.

Galaxy Note7’nin satışa çıkmasından çok kısa bir süre bataryası nedeniyle Samsung tarafından geri çağırılması kullanıcılar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Cihazlarını geri vermek istemeyen çok sayıda kullanıcının ikna edilmesi epey güç oldu. Samsung’un bu süreçte sorumluluğu kabul ederek hiçbir kullanıcısını mağdur etmemesi takdir topladı. Benzer bir sorunu sektörde hiçbir markanın bir daha yaşamaması için öncülük eden Samsung, pil teknoloji konusunda dünyanın ileri gelen bilim insanlarından bir kurul oluşturarak 8-aşamalı güvenlik protokolünü geliştirdi. Bu protokolü tüm sektörün kullanımına açan Samsung, teknoloji alanındaki yol göstericiliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Tanıtımdan yaklaşık 9 ay sonra Galaxy Note7’yi çok sevmiş olan kullanıcılar için yenilenmiş pil dışında Galaxy Note7 ile birebir aynı olan Galaxy Note FE (Fan Edition) satışa sunuldu. Galaxy Note FE, Türkiye’de satışa resmi olarak sunulmamasına rağmen hala ilgi ile karşılanan bir telefon olmaya devam ediyor.

Büyük İşler Yapmak İsteyenlere: Galaxy Note8

2017 yılında New York’taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Note8 tam 6.3 inç boyutundaki dev Super AMOLED ekranı ile tüm ezberleri bozdu. Sonsuz Ekran tasarımı ile uçtan uca tam ekran sunan Galaxy Note8, serinin en büyük ekranına sahip olmasının yanı sıra ön ve arka kısmının Gorilla Glass 5 camdan oluşması ve alüminyum çerçevesi ile son derece şık bir görünüm sundu.

Galaxy Note serisinin en sevilen özelliği olan S Pen’e getirilen yeni fonksiyonlar ise Canlı Mesaj özelliği gibi iletişimin daha da kişiselleştirilmesini sağlamakla birlikte telefon kapalıyken bile ekran üzerine not alabilmek gibi şaşırtıcı özellikler sundu.

Sekiz çekirdekli işlemci ile beraber tam 6GB belleğe sahip olan Galaxy Note8; 32GB, 64GB ve 128GB dâhili depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıktı. Bir tanesi F/1.7 diğeri F/2.4 diyaframa sahip 12MP çözünürlükte iki arka kameraya sahip olan Galaxy Note8’in ön kamerası ise 8MP çözünürlükteydi. Arka kameraların her ikisinde de Optik Görüntü Sabitleme özelliği olması benzersiz netlikte fotoğraflar çekilmesini sağlarken, Canlı Odaklama, Bokeh Efekti ve Çift Çekim fonksiyonları kameradan alınan performansı en üst seviyeye çıkardı.

Galaxy Note Efsanesi Devam Ediyor

Galaxy Note serisi telefonlar, 2011 yılında piyasaya sürülen ilk modelden itibaren getirdikleri teknolojik yenilikler ve S Pen’in kullanıcıların hayatına kattığı kolaylıklar sayesinde kendi hayran kitlesini yaratmayı başardı.

Teknoloji dünyası, serinin yeni modeli ile birlikte gelecek yenilikleri heyecanla bekliyor…