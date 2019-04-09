Samsung Galaxy Note10 dört sürümde gelecek

Samsung daha küçük bir Galaxy Note 10 hazırlıyor

Yeni gelen raporlar Note 10 serisinde 4 farklı modelin olacağı yönünde. Bu yeni söylentiye göre, ikisi 5G bağlantısı olan iki tanesi de 4G'de en az dört farklı Galaxy Note 10 sürümü olacak.

Görünüşe göre, 6,75 inç Note 10'u 6,28 inçlik bir sürümle birlikte alacağız. Daha büyük olan model dört arka kamera alırken, daha küçük olanın üç kamerası olması beleniyor.

Samsung'un, aynı çeşitlilik stratejisinin S10 hattı için başarılı olmasından dolayı, bu yılda 4 farklı Note 10 modelinin geleceğini beklemek oldukça normal. S10 , S10 + , S10e ve S10 5G yeni çıkan Samsung amiral gemisi telefonlar.

Bakalım Note 10 serisi ile aynı başarı sağlanabilecek mi?