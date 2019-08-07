Samsung Galaxy Note10 ve Note 10 Plus Hızlı Şarj ve Yeni S-Pen

Samsung ilk defa bir Note serisi amiral gemisi modelini 2 farklı ebatta sundu. Küçük olan model Galaxy S10 ile aynı ebatlarda. S10 Plus’tan ise ufak. Büyük model ise tam 6.8 inç ebatında.

S-PEN ise her yıl olduğu gibi yeni özelliklerle geliyor. Hareket ivmeölçer olarak kullanılabilecek bir ivmeölçer ve jiroskop özelliği kazanmıştır. Varsayılan hareketler, kullanıcı arabiriminde belirli bir mesafeye gitmenize yardımcı olur, ancak Samsung Air Actions SDK’sını açıyor, böylece uygulama ve oyun geliştiricileri özel geliştirmeler yapabilecek.

Her iki model de aynı büyüklükte S Pen’e sahip. Büyük model, 1440p + çözünürlüğe (498ppi) sahip 6.8 ”Dinamik AMOLED paneline sahiptir.

Küçük Samsung Galaxy Note10 , 1080p + çözünürlükte (401ppi) 6.3 ”Dinamik AMOLED ekrana sahip. Her iki ekran da içeriği ne olursa olsun mükemmel görüntü kalitesi için HDR10 + ve Dinamik Ton Eşleme özelliğini destekler.

İki modelde üçlü kamera kurulumu ile geliyor. Ana kamerada 12MP sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ve çift açıklık (f / 1.5 ve f / 2.4) bulunuyor. Ayrıca 12MP sensörlü ve OIS’li bir telefoto kamerası ve ayrıca 123 ° ultra geniş açılı 16MP kamera da var.

Galaxy Note10 + aynı zamanda gerçek hayatta nesnelerin 3D modellerini oluşturmak için 3D Tarayıcı uygulaması tarafından kullanılan bir 3D ToF sensörüne sahiptir (80 x 80 x 80 cm büyüklüğündeki nesneleri tarayabilir).

S10 telefonlarının aksine, Galaxy Note 10 ikilisinin ekranları, 10MP selfie kamerası için (80 ° lens ve otomatik netleme ile) ortalanmış deliklere sahip.

Telefonlar 4K video kaydedebilir ve Life focus video (bokeh) ve Süper sabitleme özelliğinin (Hyperlapse modu kazanılmış) geliştirilmiş bir sürümü gibi özellikler sunuyor.

Adobe Premier Rush’ın Not dostu bir sürümü, daha gelişmiş düzenleme özelliklerine ihtiyaç duyanlar için ücretsiz olarak indirilebilir.

Hem Galaxy Note10 hem de Note10 +, LTE ve 5G sürümlerinde gelir, ancak 5G üniteleri doğal olarak sınırlı sayıda kullanılabilirliğe sahip olacak, çünkü çoğu gsm firması henüz yeni nesil ağları işlemiyor.

Galaxy Note10 + ve Note10 standart olarak 256GB saklama alanına sahip, ayrıca 512GB versiyonları da mevcut. Note10 + anakartta 12GB RAM’a sahipken, Note10 + 5G versiyonunda standart olarak 8GB RAM ve 12GB alır. Plus modeli, 1 TB’a kadar olan kartları destekleyen bir microSD yuvasına sahip olan tek modeldir (çift SIM sürümünde karma bir yuvadır).

Her zamanki gibi iki farklı yonga seti olacak – yeni Exynos 9825 ve Snapdragon 855 yonga seti (artı olmayan). Farklı bölgeler farklı yonga setleri alacak.

Plus modelinde ayrıca 45W Süper Hızlı Şarj ile daha büyük bir batarya – 4.300mAh – vardır. Samsung, size gün boyu yetecek kadar şarj için 30 dakika şarj etmeniz gerektiğini söylüyor. Kısacası, yalnızca 25W’lık bir kutuya sahip olduğunuzdan, 45W şarj cihazını ayrıca satın almanız gerekecek.

Her iki Note10 modelinde de stereo hoparlörler bulunur ve perakende kutusunda 3,5 mm ses jakı olmadığı için bir çift USB-C kulaklık bulunur. Hoparlörler ve kulaklıklar, üstün ses için AKG tarafından ayarlanmıştır.

Samsung’un yeni Windows Bağlantısı özelliği tümleşik bildirimleri, mesajları ve fotoğrafları Windows 10 PC’nizle senkronize edecektir. Bu özellik, Pencerenin Hızlı Panelinden etkinleştirilebilir.

Galaxy Note10 ABD’de 949$, Avrupa’da 949 € ile başlayacak. Note10 +, temel 12GB / 256GB sürümü için sırasıyla 1.099 $ ve 1.099 €, 12GB / 256GB değeri için 1.199 $ / 1.199 $ olacak.